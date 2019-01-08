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Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2019: история и традиции праздника

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Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2019: история и традиции праздника
14:23 Сегодня Телеграф vesti-ukr.com Фото: pixabay.com

Новости Украины: На второй день после Рождества, 8 января, православные украинцы отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Этот праздник также предназначен и для других близких людей для Девы Марии и самого Спасителя. Поэтому праздник общий (соборный). Почитают сегодня Иосифа Обручника, царя Давида, святого Иакова. Иосиф Обручник в возрасте 80 лет принял Марию по благословлению первосвященника, он хранил ее чистоту и девство. Хотя и был обручен с Пречистой, служил, чтобы оберегать Божью Матерь. Царь и пророк Давид был предком Спасителя по плоти, сбылось пророчество, что Мессия придет и рода Давидова. Апостол Иаков - брат Божий, потому что он старший сын Обручника от его первого брака, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Но у народного праздника история намного глубже, она уходит в такое далекое прошлое, когда еще не установили Собор Пресвятой Богородицы православной церковью. В этот день почитали повивальных бабок. Их считали дальней родней тем семьям, в которых они принимали роды. При том можно было помогать при родах не всем, а только тем, кто уже был немолодой и при том еще и матерью. Еще повивальной бабке нужны были умелые руки, чтобы начать выполнять свою работу.

В этот день начинали колядовать и женские ватаги. На Богородицу женщины посещают баб, которые принимали у них роды, угощают их ужином. В некоторых местностях Галичины к восходу солнца зажигали во дворе дидуха, перепрыгивали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку ночью "должны гулять ведьмы".

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". Это праздник рожениц и бабок-повитух. Также 8 января женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся.

Самые распространенные приметы в этот день:

  • Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным;
  • Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана;
  •  Повитухам 8 января полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды.
  • Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым;
  • В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится;
  • Нельзя 8 января готовить, и есть кисель - это к покойнику;
  • Колядников, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье;
  • Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным;
  • Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса;
  • Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам;
  • Стаи ворон летают над головой - будет вьюга;
  • Если щебечут синицы - жди ночных заморозков;
  • Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье;
  • Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет;
  • Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель;
  • Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла;
  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу;
  • Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов;
  •  8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые.
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Православие, Праздник, Традиции, Приметы, Собор Пресвятой Богородицы, 8 января 2019.
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