Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2019: история и традиции праздника

Новости Украины: На второй день после Рождества, 8 января, православные украинцы отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Этот праздник также предназначен и для других близких людей для Девы Марии и самого Спасителя. Поэтому праздник общий (соборный). Почитают сегодня Иосифа Обручника, царя Давида, святого Иакова. Иосиф Обручник в возрасте 80 лет принял Марию по благословлению первосвященника, он хранил ее чистоту и девство. Хотя и был обручен с Пречистой, служил, чтобы оберегать Божью Матерь. Царь и пророк Давид был предком Спасителя по плоти, сбылось пророчество, что Мессия придет и рода Давидова. Апостол Иаков - брат Божий, потому что он старший сын Обручника от его первого брака, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Но у народного праздника история намного глубже, она уходит в такое далекое прошлое, когда еще не установили Собор Пресвятой Богородицы православной церковью. В этот день почитали повивальных бабок. Их считали дальней родней тем семьям, в которых они принимали роды. При том можно было помогать при родах не всем, а только тем, кто уже был немолодой и при том еще и матерью. Еще повивальной бабке нужны были умелые руки, чтобы начать выполнять свою работу.

В этот день начинали колядовать и женские ватаги. На Богородицу женщины посещают баб, которые принимали у них роды, угощают их ужином. В некоторых местностях Галичины к восходу солнца зажигали во дворе дидуха, перепрыгивали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку ночью "должны гулять ведьмы".

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". Это праздник рожениц и бабок-повитух. Также 8 января женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся.

Самые распространенные приметы в этот день: