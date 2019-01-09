До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды

Новости Украины: В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода, в большинстве областей пройдут снегопады.

9 января погоду в Украине будет определять холодный морозный воздух, запад и восток страны будут под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидается небольшой, в восточных - умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных и Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-10° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 0-5° мороза, в Крыму и юге Одесской области 0-5° тепла. В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

Прогноз погоды на 9 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 9 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

– снег, ночью -6...-8, днем -2...-4 Львов – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

– снег, ночью -7...-9, днем -2...-4 Ивано-Франковск – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Тернополь – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

– снег, ночью -9...-11, днем -5...-7 Черновцы – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

– снег, ночью -10...-12, днем -2...-4 Хмельницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -6...-8

– ясно, ночью -11...-13, днем -6...-8 Луцк – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Ровно – снег, ночью -8...-10, днем -6...-8

– снег, ночью -8...-10, днем -6...-8 Житомир – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

– ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7 Винница – снег, ночью -12...-14, днем -5...-7

– снег, ночью -12...-14, днем -5...-7 Одесса – ясно, ночью -10...-12, днем -1...+1

– ясно, ночью -10...-12, днем -1...+1 Николаев – ясно, ночью -11...-13, днем -1...-3

– ясно, ночью -11...-13, днем -1...-3 Херсон – ясно, ночью -10...-12, днем 0...-2

– ясно, ночью -10...-12, днем 0...-2 Симферополь – ясно, ночью -6...-8, днем +2...+4

– ясно, ночью -6...-8, днем +2...+4 Кропивницкий –снег, ночью -12...-14, днем -5...-7

–снег, ночью -12...-14, днем -5...-7 Черкассы – ясно, ночью -12...-14, днем -5...-7

– ясно, ночью -12...-14, днем -5...-7 Чернигов – ясно, ночью -13...-15, днем -5...-7

– ясно, ночью -13...-15, днем -5...-7 Сумы – ясно, ночью -14...-16, днем -5...-7

– ясно, ночью -14...-16, днем -5...-7 Полтава – снег, ночью -12...-14, днем -5...-7

– снег, ночью -12...-14, днем -5...-7 Днепр – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Запорожье – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

– снег, ночью -8...-10, днем -3...-5 Донецк – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

– снег, ночью -5...-7, днем -2...-4 Луганск – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Харьков – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

– снег, ночью -6...-8, днем -3...-5 Киев – ясно, ночью -12...-14, днем -7...-9

В четверг, 10 января, ночью в южных и местами в центральных областях, днем в большинстве областей, кроме северных, Волынской и Ровенской, ожидается снег, метели. В южной части страны - мокрый снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 5-10° (на юге 0-5°) мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 5-10° тепла. В Киеве 10 января - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза; днем 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 10 января, Фото: meteo.gov.ua

11 января в южных, центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с (ночью в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях значительные осадки); на остальной территории без существенных осадков (только в Прикарпатских областях ночью небольшой снег). Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах страны гололедица.

Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, на выходные ожидается временами небольшой снег, в Крыму, 12 января и в западной части страны с дождем, 13 января в южной части без существенных осадков. Температура ночью 12 января 8-14° мороза, 13 января 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В столичном регионе 12-13 января временами небольшой снег. Температура ночью 12 января 8-13° мороза, 13 января 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.