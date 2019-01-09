Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

По традиции, в первый день после встречи Нового года и дети, и взрослые ходили по домам посевать. Рассыпая во дворе и в доме хлебные зерна, посевальники желали счастья, здоровья и богатого урожая. К слову, посевать в первый день нового года могут только мужчины и мальчики, так как считается, что если мужчина первым войдет в дом, значит, в семье будут благополучие и счастье.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сеем, веем снежок
На шелковый положок.
Снежок устилается,
Метель разыграется!
Дай тебе, хозяин,
В новый год:
На поле – приплод,
На гумне – примолот,
Ты нас будешь дарить –
Мы будем хвалить,
А не будешь дарить –
Мы будем бранить.
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!