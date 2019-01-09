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Среда, 09.01.2019
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Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

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Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
15:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В ночь с 13 на 14 декабря празднуют Старый Новый год.

По традиции, в первый день после встречи Нового года и дети, и взрослые ходили по домам посевать. Рассыпая во дворе и в доме хлебные зерна, посевальники желали счастья, здоровья и богатого урожая. К слову, посевать в первый день нового года могут только мужчины и мальчики, так как считается, что если мужчина первым войдет в дом, значит, в семье будут благополучие и счастье.

 

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Сеем, веем снежок

На шелковый положок.

Снежок устилается,

Метель разыграется!

Дай тебе, хозяин,

В новый год:

На поле – приплод,

На гумне – примолот,

Ты нас будешь дарить –

Мы будем хвалить,

А не будешь дарить –

Мы будем бранить.

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

 

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

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