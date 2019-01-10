Старый Новый год 2019: щедровки на украинском языке

Щедровать на старый Новый год, по украинской традиции, обычно ходили дети, начиная от самых маленьких до подростков, и молодые девушки.
Начинали стучаться в дома соседей еще 13-го, на Щедрый вечер. В этот день в украинской традиции отмечается праздник Маланки — о ней в щедровках тоже нередко упоминают, да и традиция водить саму "маланку" — ряженую девицу, в которую обычно переодевали парня, — жива во многих областях до сих пор.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка -
Візьму вола за рожка,
Та виведу на меруг,
Та й викрутю кривий руг
Буду волом робити,
Кривим рогом трубити.
Гу-гу-гу-гу-гу!
Як по селах ми ходили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.
Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка -
Жита мисочка,
Із сніпочка -
Ціла бочка.
Мені - млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!