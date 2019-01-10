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Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Старый Новый год 2019: щедровки на украинском языке

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Старый Новый год 2019: щедровки на украинском языке
08:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Щедровки на старый Новый год издавна стали обязательной частью торжества.

Щедровать на старый Новый год, по украинской традиции, обычно ходили дети, начиная от самых маленьких до подростков, и молодые девушки.

Начинали стучаться в дома соседей еще 13-го, на Щедрый вечер. В этот день в украинской традиции отмечается праздник Маланки — о ней в щедровках тоже нередко упоминают, да и традиция водить саму "маланку" — ряженую девицу, в которую обычно переодевали парня, — жива во многих областях до сих пор.

 

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рожка,

Та виведу на меруг,

Та й викрутю кривий руг

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка -

Жита мисочка,

Із сніпочка -

Ціла бочка.

Мені - млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

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