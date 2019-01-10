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ТОП-5 известных щедровки на Щедрый Вечер

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ТОП-5 известных щедровки на Щедрый Вечер
15:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Щедрый вечер – народный праздник. Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято щедровать.

Тексты щедривок похожи между собой, все они содержат поздравления с Новым годом, пожелания хорошего урожая, мира, добра, здоровья, благополучия семье.

Почти каждая из них традиционно заканчивается словами "Щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье!".

 

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько ёлок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

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