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Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования

Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования

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Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
21:40 Сегодня Телеграф hochu.ua Фото: из открытых источников

Новости Украины: Щедрый вечер 2019: история названия праздника, особенности и традиции святого дня.

Январь очень богат на религиозные праздники. После Рождества в церковном календаре праздников на январь особенную роль играет дата 13 января. Этот день накануне Старого Нового года как только не называют: Щедрый вечер, Щедрец, Васильев вечер, зимняя Маланья и не только.

Согласно истории, название праздника "Васильев вечер" идет от имени святого Василия Великого, который был архиепископом, писателем и богословом Кесарии Каппадокойской. Его память православная церковь чтит на следующий день после Щедрого вечера, то есть 14 января. Потому как умер Василий Великий 1 января 379 года. Основными заслугами при жизни Василия Великого стали изобретение иконостаса и написание проповедей.

Название "Маланка" идет от имени преподобной Мелании Римляныни. Именно ее 13 января вспоминает православная церковь.

Васильев или Щедрый вечер 13 января 2019 года – это большой праздник. А потому у него есть свои традиции  и обряды, которые в старину пользовались большой популярностью.

Щедрый вечер, он же Щедрец

Когда правильно щедровать и посевать

Итак, одно из названий 13 января Щедрый вечер, Щедрец. В этот день издавна устраивали праздничный пир, а молодежь пела щедровки на Старый Новый год. Важно, чтобы на праздничном столе были блюда из свинины, так как считалось, что они символизируют богатый урожай и плодородие. Перед тем, как садиться за праздничный стол, нужно было веселить народ щедровками, а как правильно это делать знали все. Состав ряженых оставался таким же, каким он был на Коляде. Щедрец праздник всегда отмечается с народными гуляниями от дома к дому, несмотря на морозную погоду, которая обычно в это время.

Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год
Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый годЧитать полностью

Богатый вечер

Богатый вечер — это день в канун Старого Нового года, названый в честь того, что блюда в этот вечер не постные, как в Сочельник перед Рождеством (главное блюдо кутья в первую очередь), а богатые. В этот день снова готовят кутью, которая называется щедрой. Варить ее нужно рано утром и внимательно следить за процессом. Ранее говорили, что если традиционная кутья вылезет из горшка или сам горшок треснет, быть беде. Поэтому если кутья удавалась, ее съедали дочиста, если же сбывалась какая-то из плохих примет —выбрасывали вместе с горшком, желательно в прорубь.

Маланка или День Святой Меланьи

13 января также отмечается Маланка 2019. Православный календарь гласит, что 13 января – день памяти преподобной Меланьи (Меланки). Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Меланкой. По древней традиции, в новогоднюю ночь отмечался "щедрый" Васильев вечер. В этот день было принято богато, щедро накрывать на стол. 13 января — День ангела Меланьи, когда девушки с таким именем отмечают именины.

Что касается традиций, то на Меланку в хозяйстве ранее были специальные обряды: молодых лошадей и волов впервые запрягали, чтобы приучать их к работе. Кое-где в этот день ловили воробьев и бросали в огонь, а получившийся пепел добавляли к семенам, предназначенным для посева. Так защищали поля от птиц.

Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе

Праздник Меланки всегда пользовался популярностью среди молодежи. В этот праздничный вечер парни могли получить второй шанс, если до этого сватовство прошло неудачно, в вечер накануне Старого Нового года он имел право повторить попытку. Девушки на Меланку любили гадать. В ночь с 13 на 14 января они говорили: "Загадает девица красная под Василья – все сбудется, а что сбудется – не минуется!"

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