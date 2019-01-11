Старый Новый год 2019: история праздника, традиции

Новости Украины: В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год.

Застолье в Старый Новый год устраивают из года в год многие поколения, и при этом об истории происхождения праздника даже не задумываются.

Для многих верующих, которые соблюдают Рождественский пост, Старый Новый год является хорошим поводом отпраздновать от души наступление Нового года.

История праздника

Праздник отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. До ХХ века календарь, по которому жила Украина, на 13 суток отставал от Европы, и переход на григорианский календарь состоялся лишь в 1918 году. Но многие, по старой традиции продолжают отмечать этот праздник.

Вечер 13 января назывался "щедрым". Также было принято накрывать стол, на котором было множество блюд. Люди верили: каким будет стол, таким будет и год. Также было принято встречать Новый год в компании друзей. Утром молодежь прыгала через горящие снопы сена, чтобы прогнать нечисть.

Традиции

В ночь с 13-го на 14-е января было принято дарить подарки и щедровать. Также многие "засевали" дом пшеничной крупой и желали щедрого урожая. Для христиан, которые соблюдали Рождественский пост, этот день был праздником, в который можно наконец разговеться.

Приметы

По примете, нельзя считать мелкие монеты на Старый Новый год – а то плакать весь год будешь. Дурной приметой считается и произнести слово "тринадцать".

Кроме того, в доме не убирают и не выносят мусор – чтоб чего хорошего из дому не вынести заодно.

Хорошей же приметой считалось, если утром 14 января первым в дом войдет мужчина (в некоторых регионах это чуть не правило) – тогда и год будет благополучным. Приход же женщины сулили несчастья на целый год.

Среди народных поверий, касающихся праздника, можно выделить чтение колядок. В эти дни идут Святки, молодые люди предпочитают устраивать гадания. Оптимальное время – вечер 13 числа. В былые времена и сейчас детишки используют пшеницу и рожь, зерна рассыпают на полу, молятся о потенциальном урожае. Хозяйка все это собирает и хранит, пока не начнется посевная. Большинство обрядов дополняют песней и танцем.

В ночь на Василия гости должны полакомиться пирогами, начинка в которых из свинины. Этот день покровительствует домашним животным. И если в доме будет много свиных блюд, то семью ждет, как прибыль, так и благополучие на протяжении года. В связи с тем, что старый Новый год в 2019 году пройдет под покровительством Желтой Свиньи, то обряд также окажется актуален. На праздничном столе нужно расставить много блюд, которые по душе данному животному. Если сравнивать с новогодней ночью, тогда от подобной еды отказываются, а вот в старый Новый год позволено забыть об ограничениях.

Как нужно отмечать этот праздник?

В связи с тем, что праздник не официальный, частично люди отмечают его символически. Для большинства граждан, день, как дополнительный повод пригласить друзей либо повеселиться с семьей. Естественно, есть те, кто придает дате особую весомость, отмечая ее пышно, по традициям. В виду имеются те христиане, которые 1 января еще придерживаются рождественского поста, а вот 14 числа организуют шикарное застолье, чтобы проводить старый год.