Полтавские хирурги провели уникальную операцию на сердце

Новости Украины: Благодаря новому оборудованию на средства Всемирного банка и Минздрава была проведена сложная операция на сердце.

Хирурги в Полтавской области провели сложную операцию по имплантации трехкамерного автоматического кардиовертер-дефибриллятора, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, такой вид кардиохирургических вмешательств позволяет каждому третьему пациенту после получения медицинской области выйти из очереди на пересадку сердца. Сообщается, что 62-летнего мужчину несколько лет мучали серьезные проблемы с сердцем. Орган постепенно ослабевал в способности перекачивать кровь, а диагноз «кардиомиопатия» был поставлен еще 5 лет назад. Мужчина с риском остановки сердца стоял в очереди на пересадку органа, но в данном случае можно обойтись и без полной замены сердца — благодаря трехкамерному кардиовертер-дефибриллятору.

Такую сложную операцию провели врачи отделения интервенционной радиологии Полтавской областной клинической больницы им. Склифосовского под руководством Валерия Залевского, заведующего в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова.

Во время операции была использована ангиографическая система, купленная за средства проекта Всемирного банка и Минздрава Украины, реализуемого в регионе. За прошлый год с помощью ангиографа была проведено 1500 операций, среди которых 600 — стенирование пациентов с инфарктами.

«Ангиограф, который мы получили благодаря совместному проекту Всемирного банка и МЗ Украины« Улучшение здравоохранения на службе у людей», на класс выше предыдущего. Он незаменим в случаях, когда требуется тонкая и четкая диагностика сложного клинического случая у пациента. Также современный ангиограф позволяет лечить аневризмы и проводить стентирование сосудов головного мозга. То есть своевременная диагностика и лечение на нашем ангиографе - профилактика инсульта», - рассказывает Михаил Тончев, заведующий нейрохирургического отделения Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского.