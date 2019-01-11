Детские щедровки на Старый Новый год 2019 на украинском и русском языке

Щедривки, или щедровки, - это обрядовые народные песни, которые величают хозяина дома, желая ему всех благ, здоровья и богатства. Мы выбрали самые лучшие короткие и длинные щедривки на Старый Новый год 2018 для детей на украинском и русском языке. Выбирай понравившуюся щедровку – и скорей разучивай с малышом!
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько ёлок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
Коляда, коляда!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
Ой слухай, козо,
Де труби гудуть,
Там млинці печуть,
То і нам дадуть.
Хазяїн іде, пожиток несе,
Перший пожиток -
Мірочка гречки,
Другий пожиток -
Мірочка жита,
Третій пожиток -
Решето вівса,
Та й щедрівка вся!
За ці щедрівки -
Кружальце ковбаски,
А з цієї мови
Будьте здорові!
Павочка ходить,
Пір*ячко губить.
Щедрий вечір добрим людям!
За нею ходить
Красна дівонька
Щедрий вечір добрим людям!
Пір*я збирає
В рукав ховає.
Щедрий вечір добрим людям!
З рукава бере,
На лавку кладе.
Щедрий вечір добрим людям!
З лавоньки бере,
Віночки плете.
Щедрий вечір добрим людям!
А звивши вінок,
Понесла в танок.
Щедрий вечір добрим людям!
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!