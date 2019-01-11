Детские щедровки на Старый Новый год 2019 на украинском и русском языке

Новости Украины: 13 января, в канун Старого Нового года, по древней народной традиции, принято ходить в гости к близким и друзьям и щедровать.

Щедривки, или щедровки, - это обрядовые народные песни, которые величают хозяина дома, желая ему всех благ, здоровья и богатства. Мы выбрали самые лучшие короткие и длинные щедривки на Старый Новый год 2018 для детей на украинском и русском языке. Выбирай понравившуюся щедровку – и скорей разучивай с малышом!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько ёлок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

Ой слухай, козо,

Де труби гудуть,

Там млинці печуть,

То і нам дадуть.

Хазяїн іде, пожиток несе,

Перший пожиток -

Мірочка гречки,

Другий пожиток -

Мірочка жита,

Третій пожиток -

Решето вівса,

Та й щедрівка вся!

За ці щедрівки -

Кружальце ковбаски,

А з цієї мови

Будьте здорові!

Павочка ходить,

Пір*ячко губить.

Щедрий вечір добрим людям!

За нею ходить

Красна дівонька

Щедрий вечір добрим людям!

Пір*я збирає

В рукав ховає.

Щедрий вечір добрим людям!

З рукава бере,

На лавку кладе.

Щедрий вечір добрим людям!

З лавоньки бере,

Віночки плете.

Щедрий вечір добрим людям!

А звивши вінок,

Понесла в танок.

Щедрий вечір добрим людям!

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!