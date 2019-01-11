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Украинец выпал из корабля в Балтийском море

Украинец выпал из корабля в Балтийском море
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Украинец в польских водах Балтийского моря выпал за борт корабля и, скорее всего, погиб.

Завершилась спасательная операция по поиску украинского моряка, выпавшего за борт торгового корабля в Балтийском море на севере Польши, сообщает Польское радио.

"На Балтике неподалеку Владиславово на севере Польши в течение более пяти часов продолжалась спасательно-поисковая операция после того, как украинский моряк одного из товарных судов, которые там проходили, упал в море", - говорится в сообщении.

К поискам украинца были подключены Морская служба поиска и спасения, пограничники, вертолет и Водная волонтерская служба скорой помощи.

По информации издания, украинец выпал за борт в половину первого ночи в море недалеко от Владиславово Поморского воеводства.

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Операцию проводили в пределах 5 морских миль от побережья в районах Пуцкой и Гданьской заливов, но прекратили около 7 утра, поскольку по информации Морской службы поиска и спасения шансы на обнаружение его живым «близки к нулю».

Сегодня сообщалось, что в Польше в результате ДТП погиб украинский журналист с матерью.

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Украина, Польша, Балтийское море, Украинский моряк.
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