Моряк Новичков отказался обращаться в ислам ради своего спасения

Новости Украины: Освобожденный из иранской тюрьмы с помощью Петра Порошенко одесский моряк рассказал о причинах своего ареста.

Накануне освобожденный из иранского пленка украинский моряк Андрей Новичков заявил, что под угрозой смертной казни ради спасения не стал принимать ислам.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Одессе, передает корреспондент.

«Предлагали обратиться в ислам, но я отказался. Изменить веру, в моем понимании это – все равно, что Родину предать», - сказал Новичков.

По его словам, по иранским законам, обвиняемый в убийстве мусульманин может быть помилован в случае многократного покаяния с рукой на Коране. Украинский моряк подчеркнул свою невиновность в гибели подчиненного Новичкову матроса, который еще в 2017 году выбросился за борт на его глазах.

«Меня обвинили, потому что я был единственным свидетелем. По иранскому законодательству, значит я – виновен», - сказал он.

Новичков отметил, что его можно было бы упрекнуть лишь за жесткие требования относительно соблюдения правил и выполнению обязанностей. Это, по словам украинца, подтвердили остальные члены команды корабля. При этом сам погибший незадолго до инцидента отправил письмо родственникам, в котором жаловался на старпома, что побудило родственников обвинить именно Новичкова.

«Он написал, что боится меня, но я ничего незаконного не делал. Только требовал, чтобы все исполняли свои обязанности. Это, в том числе и то, что я настаивал на соблюдении техники безопасности, потом подтвердила вся команда», - сказал Новичков.

Отвечая на вопрос, Новичков подтвердил, что уже работал в Иране в 2004 году, но в то время все обходилось без инцидентов.

«Я работал везде, кроме Африки», - сказал Новичков, добавив, что отправляться в Иран больше не планирует.

Ранее сообщалось, 17 января 2017 года на судне с иранским флагом Arezoo младший рядовой матрос с гражданством Ирана выпрыгнул за борт, а единственным свидетелем был старший помощник капитана Новичков, немедленно организовавший спасательную операцию. Тело матроса так и не было найдено, а Новичкова арестовали по прибытию в Иран, обвинив его в убийстве.

Одесский областной совет 16 мая обратился к президенту Украины в содействии по спасению моряка, которого собирались приговорить к смертной казни. 8 января 2019 года Петр Порошенко сообщил об освобождении украинца, а 10 января он оказался на родине.