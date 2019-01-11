В Германии прооперировали одесского активиста Олега Михайлика

Новости Украины: Михайлика прооперировали в Германии - из легких извлекли "вещественное доказательство".

Одесского активиста Олега Михайлика уже прооперировали в Германии.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

"Сегодня, 11 января, по информации иностранных коллег, операция была проведена, пуля извлечена", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве сообщили, что во время операции у активиста, на которого в сентябре 2018 года Одессе было совершено покушение, планировалось извлечение пули. Поэтому, как уточнили в Нацполиции, для сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда об изъятии пули и необходимую медицинскую документацию от компетентных органов Германии.

"Национальной полицией был подготовлен весь пакет документов, необходимый для сохранения вещественного доказательства после проведения операции одесскому активисту врачами в Германии. Все документы, переведенные на немецком языке, 10 января были направлены в Генеральную прокуратуру Украины. В настоящее время все материалы получены компетентными органами Федеративной Республики Германия", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что кроме того, сразу после получения информации о планируемой операции Нацполиция обратилась по каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

Как сообщалось, хирургам мюнхенской клиники, которые планировали извлечь пули 9 января пулю из легких Михайлика, пришлось отложить на несколько дней операцию из-за отсутствия пакета сопроводительных документов со стороны ГПУ и МВД.

Необходимо отметить, что адвокат Михайлика Вадим Оксюта сказал, что сторона потерпевшего не должна обращаться в органы Генпрокуратуры, поскольку это не предусмотрено законом. Однако юрист уточнил, что предоставил доказательства и заранее сообщил об операциях в ФРГ в Главное следственное управление Нацполиции.

Он уточнил, что в декабре сменился орган досудебного расследования - в Главное следственное управление Нацполиции. 19 декабря был уведомлен руководитель следственной группы Сергей Гуменюк о том, когда и где будет проходить операция по извлечению пули.

4 января было обнародовано совместное заявление украинцев зарубежья, в котором они требовали от Генпрокуратуры и Нацполиции Украины не затягивать с оформлением документов для выезда в Германию пострадавшего от покушения общественного деятеля Михайлика - на операцию по извлечению пули из легких.

Покушение на убийство украинского политика, общественного деятеля Олега Михайлика было совершено осенью 2018 года в Одессе возле его дома. До сих пор продолжается досудебное расследование уголовного дела. Одного из трех подозреваемых полиция выпустила из-под стражи.