Старый Новый Год: приметы и гадания на варениках

Новости Украины: Приметы на Старый Новый год, а также гадания на варениках, в котрые верили наши предки.

Из-за перехода с Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") на Григорианский подарило нам второй "Новый год", в народе именуемый "старым".

Расхождение календарей сейчас составляет 13 дней, так что в ночь с 13 на 14 января мы можем "допраздновать" любимый праздник. С 1 марта 2100 года разница между календарями составит 14 дней, и Старый Новый год также сместится.

С 1492 года Новый год на Руси повсеместно стали отмечать по церковному календарю, то есть 1 сентября (14 сентября по новому стилю, 7000 год от сотворения мира). Спустя два века, в 1700 году, Петр I обнародовал указ лета исчислять с 1 января от Рождества Христова 8 дней спустя. Таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался четыре месяца – с сентября по декабрь.

Старый Новый год: приметы

Наши предки считали, что если 14 января:

небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод;

если на Сочельник (6 января) готовили Богатую кутью, то на Меланки (13 января) – Щедрую, которую заправляли смальцем (именно поэтому этот вечер и называется Щедрым).

Старый Новый год-2017: гадания

К ужину, как и на Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстираной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить один у одного извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку.

По селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников. Щедровать девчата могли лишь под окнами домов и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть к полуночи.

Особенного внимания заслуживают девичьи гадания.

Гадание на ореховой скорлупе. Необходимо в сосуд налить воды и опустить туда две скорлупки ореха. Считается, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.

Гадание в стакане. С помощью этого гадания девушки узнавали, что ждет их в наступающем году. Для этого брали четыре стакана, которые до половины заполняли водой. В один клали соль, в другой - сахар, в третий - кольцо, а четвертый оставляли пустым. Одна девушка становилась за спиной той, которая гадала. В руках на подносе она держала стаканы, перемещала их так, чтобы гадающая не знала, где какой стоит. После этого девушка, находящаяся за спиной, водила пальцем вдоль стаканов и спрашивала: этот стакан, этот, этот?.. И так - пока гадающая не останавливала ее. Воду из выбранного стакана нужно было попробовать. По вкусу воды предсказывали события в следующем году: соленая - печаль; сладкая - успех, счастье; пресная - обычный год; кольцо - свадьба или встреча с суженым.

Гадание на угольках. Засуньте левую руку в поддувало и достаньте горсть золы. Выберите в золе девять угольков и оберните каждый бумажкой с надписью: "счастье", "несчастье", "нищета", "маета", "богатство", "любовь", "разлука", "болезнь", "скука". Положите угольки под подушку, предварительно обмотав их ниткой, чтобы не соскочили бумажки с надписями. Перед тем как ляжете спать, прочитайте заговор на правдивое гадание: "Ложусь спать на дубову кровать. В головах не зола, а моя девичья судьба. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь". Утром, как только проснетесь, достаньте из-под подушки первый попавшийся уголек. Слово на бумажке предсказывает вашу жизнь в новом году.

Гадание на женитьбу. Под старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, поворачивают "юлой" вокруг себя, а затем толкают девицу в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.

Вареники с сюрпризами: значения

Одно из самых вкусных и приятных гаданий – на варениках. Начинка в таких варениках символизирует добрые пожелания на следующий год.

Только не забудьте предупредить гостей, что блюдо будет с "сюрпризом".

Итак, что какая начинка предсказывает:

Апельсин – к наслаждению

Арахис – к любовному похождению

Вишня – к удаче

Горох – домашний покой

Грецкий орех – здоровье

Гречка – благоприятные и доходные новости

Грибы – к долгой и счастливой жизни

Деньги крупные - к крупному выигрышу

Зерно – к богатству

Изюм – к великому соблазну

Капуста - к деньгам

Карамелька – к любви

Картошка – к повышению на работе

Клюква – к неожиданным переменам в жизни

Кольцо - к свадьбе

Красный перец – к огорчениям

Курага – к радости

Лавровый лист - к славе (карьерному росту)

Мед - здоровье

Монетка - благополучный год в материальном плане

Морковь – к новым знакомствам

Мука – мучиться

Мясо – к благополучию

Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие)

Нитка зеленая - дорога за границу

Нитка с узелками – к непростому году

Нитка черная – недолгая и не очень дальняя поездка

Огурец – к сильному мужчине, хорошему сексу

Орех – сразу к двум поклонницам (воздыхателям)

Перец - острые ощущения

Перец молотый душистый – к "острой", то есть насыщенной событиями жизни, серьезным переменам

Пуговица - к обновке

Пшено – безрезультатные хлопоты

Рис - благосостояние в доме

Сахар - сладкая жизнь (легкий, благоприятный год)

Семечки – к новым плодотворным планам

Соль – к ссорам и неудачам (слезам)

Стручковый перец – к сексуальным утехам

Сыр – к выигрышу

Творог – к новым друзьям

Тесто, фасоль, или чешуя рыбы – к пополнению в семье

Укроп – к хорошему здоровью

Фундук – к удачным приобретениям

Хлеб - год будет сытый, хороший

Цепочка - укрепление родственных связей

Черный перец горошком – к друзьям (к новым дружественным отношениям)

Чеснок – к браку по расчету

Яблоко – к заслуженной награде.