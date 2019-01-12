Старый Новый Год: приметы и гадания на варениках

Из-за перехода с Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") на Григорианский подарило нам второй "Новый год", в народе именуемый "старым".
Расхождение календарей сейчас составляет 13 дней, так что в ночь с 13 на 14 января мы можем "допраздновать" любимый праздник. С 1 марта 2100 года разница между календарями составит 14 дней, и Старый Новый год также сместится.
С 1492 года Новый год на Руси повсеместно стали отмечать по церковному календарю, то есть 1 сентября (14 сентября по новому стилю, 7000 год от сотворения мира). Спустя два века, в 1700 году, Петр I обнародовал указ лета исчислять с 1 января от Рождества Христова 8 дней спустя. Таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался четыре месяца – с сентября по декабрь.
Старый Новый год: приметы
Наши предки считали, что если 14 января:
небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод;
если на Сочельник (6 января) готовили Богатую кутью, то на Меланки (13 января) – Щедрую, которую заправляли смальцем (именно поэтому этот вечер и называется Щедрым).
Старый Новый год-2017: гадания
К ужину, как и на Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстираной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить один у одного извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.
Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку.
По селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников. Щедровать девчата могли лишь под окнами домов и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть к полуночи.
Особенного внимания заслуживают девичьи гадания.
Гадание на ореховой скорлупе. Необходимо в сосуд налить воды и опустить туда две скорлупки ореха. Считается, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.
Гадание в стакане. С помощью этого гадания девушки узнавали, что ждет их в наступающем году. Для этого брали четыре стакана, которые до половины заполняли водой. В один клали соль, в другой - сахар, в третий - кольцо, а четвертый оставляли пустым. Одна девушка становилась за спиной той, которая гадала. В руках на подносе она держала стаканы, перемещала их так, чтобы гадающая не знала, где какой стоит. После этого девушка, находящаяся за спиной, водила пальцем вдоль стаканов и спрашивала: этот стакан, этот, этот?.. И так - пока гадающая не останавливала ее. Воду из выбранного стакана нужно было попробовать. По вкусу воды предсказывали события в следующем году: соленая - печаль; сладкая - успех, счастье; пресная - обычный год; кольцо - свадьба или встреча с суженым.
Гадание на угольках. Засуньте левую руку в поддувало и достаньте горсть золы. Выберите в золе девять угольков и оберните каждый бумажкой с надписью: "счастье", "несчастье", "нищета", "маета", "богатство", "любовь", "разлука", "болезнь", "скука". Положите угольки под подушку, предварительно обмотав их ниткой, чтобы не соскочили бумажки с надписями. Перед тем как ляжете спать, прочитайте заговор на правдивое гадание: "Ложусь спать на дубову кровать. В головах не зола, а моя девичья судьба. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь". Утром, как только проснетесь, достаньте из-под подушки первый попавшийся уголек. Слово на бумажке предсказывает вашу жизнь в новом году.
Гадание на женитьбу. Под старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, поворачивают "юлой" вокруг себя, а затем толкают девицу в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.
Вареники с сюрпризами: значения
Одно из самых вкусных и приятных гаданий – на варениках. Начинка в таких варениках символизирует добрые пожелания на следующий год.
Только не забудьте предупредить гостей, что блюдо будет с "сюрпризом".
Итак, что какая начинка предсказывает:
Апельсин – к наслаждению
Арахис – к любовному похождению
Вишня – к удаче
Горох – домашний покой
Грецкий орех – здоровье
Гречка – благоприятные и доходные новости
Грибы – к долгой и счастливой жизни
Деньги крупные - к крупному выигрышу
Зерно – к богатству
Изюм – к великому соблазну
Капуста - к деньгам
Карамелька – к любви
Картошка – к повышению на работе
Клюква – к неожиданным переменам в жизни
Кольцо - к свадьбе
Красный перец – к огорчениям
Курага – к радости
Лавровый лист - к славе (карьерному росту)
Мед - здоровье
Монетка - благополучный год в материальном плане
Морковь – к новым знакомствам
Мука – мучиться
Мясо – к благополучию
Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие)
Нитка зеленая - дорога за границу
Нитка с узелками – к непростому году
Нитка черная – недолгая и не очень дальняя поездка
Огурец – к сильному мужчине, хорошему сексу
Орех – сразу к двум поклонницам (воздыхателям)
Перец - острые ощущения
Перец молотый душистый – к "острой", то есть насыщенной событиями жизни, серьезным переменам
Пуговица - к обновке
Пшено – безрезультатные хлопоты
Рис - благосостояние в доме
Сахар - сладкая жизнь (легкий, благоприятный год)
Семечки – к новым плодотворным планам
Соль – к ссорам и неудачам (слезам)
Стручковый перец – к сексуальным утехам
Сыр – к выигрышу
Творог – к новым друзьям
Тесто, фасоль, или чешуя рыбы – к пополнению в семье
Укроп – к хорошему здоровью
Фундук – к удачным приобретениям
Хлеб - год будет сытый, хороший
Цепочка - укрепление родственных связей
Черный перец горошком – к друзьям (к новым дружественным отношениям)
Чеснок – к браку по расчету
Яблоко – к заслуженной награде.