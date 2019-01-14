В УПЦ МП отреагировали на слова Порошенко с требованием показать Томос

Новости Украины: В УПЦ Московского Патриархата заявили, что не имеют Томоса, так как вопрос об их автокефалии решал церковный Собор.

В Русской православной церкви нет Томоса об автокефалии, поскольку ее статус был установлен решением церковного Собора. Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич в Facebook.

"Не Томосом единым живет Православие, но еще и решениями церковных Соборов", - говорится в его сообщении.

Данилевич заявил, что его возмутили слова президента Украины Петра Порошенко с требованием показать Томос к УПЦ МП. По его словам, у древних церквей нет томоса, поскольку его начали давать поместным церквям в 19 веке. А ранее деятельность православия регулировалась Соборами.

"Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в Томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?", - написал Данилевич.

По словам представителя РПЦ, в Украине, русская церковь имеет грамоту Константинопольского патриарха Иеремии, что, по сути, равноценно томосу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил Русской православной церкви продемонстрировать ее Томос об автокефалии. Об этом Порошенко заявил во время богослужения по случаю получения Томоса об автокефалии в Виннице.

"Никто не в праве перед украинцами закрывать двери храма Божьего, признавать кто канонический, а кто не канонический... Теперь уже наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ - прим. ред.) сами разберутся - покажут Томос. А где их Томос? Сталиным подписан?" - заявил Глава государства.