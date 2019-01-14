Васильев день 2019 - традиции, приметы, гадания

Новости Украины: Васильев день, который до календарной реформы совпадал с началом нового года, отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский.

Щедрый вечер в православии или Васильев день

Помимо Старого Нового года, в православии этот день посвящен еще одному событию, а вернее человеку. Василию Великому из Кесарии Каппадокийской. Он родился в христианской семье и получил хорошее образование. В основном он вел аскетический и отшельнический образ жизни, посвящая все свободное время познанию Бога.

По возвращению в город, после уединения, Василий основывает два монастыря, а затем и вовсе становится епископом Кесарии Капподийской, но ненадолго, вскоре, через 8 лет он умирает как раз в первый день нового года по старому стилю.

Так как он многое сделал доброго для простого народа, Василий Великий заслужил уважение народа. Поэтому на похороны пришли не только христиане, но и язычники с иудеями. Православная церковь же канонизировала его образ, установив праздник в его честь. Все же образ празднования - традиции, приметы, обычаи и обряды, далеки от христианства, послушать даже песни-щедривки и можно в этом убедиться.

Традиции на Васильев день

Подготовка к празднику начиналась с того, что хозяйки готовили достаточно много различных яств, чтобы хватило угостить всех, кто придет в этот праздник в гости. при чем обязательно заготавливали много холодца, который предназначался для колядующих.

Как и сегодня, в щедрый вечер принято было колядовать. Но немного по-иному. Современные ребята посевают только утром. Но изначально было принято, чтобы ночью с 13 на 14 января девочки подростки щедровали, тем самым отгоняя злых духов из деревни, а уже утром мальчики. И это тоже не просто так, ведь в древности существовало поверье, что в Новый год первым гостем в доме должен быть именно парень. Тогда весь год пройдет в радости и счастье. Если же наоборот, первой войдет девушка, то беды не миновать. Основное отличие состоит еще и в том, что раньше угощали не только сладостями и дарили монеты, но еще гости должны были обязательно отведать блюда из свинины.

Помимо холодца, основным блюдом был обязательно поросенок. Это могло быть что угодно - главное, чтобы основным блюдом была свинина. Такой обычай скорее обусловлен тем, что Василий считался покровителем свиней.

Обязательно вся семья в этот день мылась и надевала все самые новые или просто чистые вещи. На столе также обязательно лежала новая скатерть.

Трапеза была обильная и богатая. Но Щедрым этот праздник называют не поэтому. В этот день готовилась особенная кутья, ведь в неё можно было добавить масла. А после праздничного ужина, весь народ старался посетить всех соседей для того, чтобы попросить прощения.

После того, как праздник отшумели и отгуляли, в каждом доме семьи собирались вместе для того, чтобы сжечь праздничный Дидух, то есть сноп сена. И его не просто сжигали во дворе, для этого разводили целый костер, в который бросали еще и старую одежду, различные вещи, которые по мнению хозяев приносят несчастья и многое другое.

Считалось, что в Васильев день вся нечисть выходит на Землю, оттого ночь с 13 на 14 прослыла страшной. Согласно поверьям нечисть вселяется в животных. Поэтому если во двор приблудилась чужая кошка или собака или еще кто, их старались тут же отогнать. А чтобы оградить свой скот от злых духов, его старались держать только в сарае. Также практиковался и такой обряд, с помощью которого хозяйки старались оградить дом от нечисти. Для этого они брали кочергу или простую палку, усаживались на неё как на метлу, и таким образом обходили дом три раза.

Во время щедрования вечером с девушками могли ходить и парни, но просто ради забавы. Так как помимо Васильева дня отмечался еще и праздник Меланки, то ребята устраивали небольшие представления, а один из них обязательно переодевался в женскую одежду и представлялся Меланкой. Остальные парни надевали различные маски и обязательно меховой кожух наизнанку, чтобы мех был наружу.

А для парней этот праздник был еще одной возможностью предложить замуж той даме, которая первый раз отказала. Попытать своего счастья, авось согласится?

Кашу на этот праздник нельзя было просто сварить, для этого существовал целый ритуал. Начинали готовить обязательно в два часа ночи. Самая старшая женщина в доме шла в амбар за крупой, а в это время старший мужчина отправлялся к колодцу за водой. Но пока не истопится печь, воду с крупой не трогали и продйукты все это время стояли на столе, более того, чтобы не было беды в доме к ним никто даже и не прикасался. Как только печь готова к использованию, звали всю семью и усаживали за стол. Женщина брала кашу и растирала, приговаривая:

«Сеяли, ростили гречу во все лето; уродилась наша греча и крупна, и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царьград побывать, на княжой пир пировать; поехала греча во Царьград побывать со князьями, со боярами, с честным овсом, золотым ячменем; ждали гречу, дожидали у каменных врат; встречали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый стол пир пировать; приехала наша греча к нам гостевать»

После этого женщина берет сосуд с кашей и поклоняется всей семье и ставит крупу в печь. Как каша сварится, женщина вынимала её из печи со словами: «Милости просим к нам во двор со своим добром». И всей семьей рассматривали как она сварилась. Если каши получилось так, что не помещается в горшок, то это к бедам на весь год. Когда снимали ножом пенку, смотрели какого цвета каша, лучше всего, если она красного цвета, это к хорошему урожаю, счастью в доме и талантливой дочери. Хуже всего, когда во время варки лопнул горшок, это к несчастью во всем доме.

Приметы на Щедрый Вечер

Если утром на Васильев день пушистый иней на ветках - ждали, что в грядущем году уродится много меда. А вот если снег будет утром, то зима будет снежной и весна поздно наступит. Также сильные снегопады в этот праздник сулили богатый урожай. Также о хорошем урожае говорил и гололед на улице.

Как мы уже упоминали, раньше в этот день праздновали Новый год, поэтому часто говорили, что как проведешь этот, так и год пройдет, если весело - то и дальше также будет, если с тоской и грустью, то и год будет печальным.

Если же на Васильев день рождался ребенок, то ему сулили богатую жизнь.

Чтобы уберечь скот от напастей, обязательно на столе должно быть печенье в форме различных зверей.

Гадания на Васильев день

Одно из самых распространенных девичьих гаданий было на башмаке. Для этого девицы брали что-то из обуви и выбрасывали в окно. Затем тут же выходили на улицу и смотрели куда смотрит носок башмака, оттуда должен и появиться суженый. Если же носок смотрел на дом девушки, то в грядущем году свадьбы не будет.

Также ночью выходили на улицу и спрашивали первого встречного имя суженного. Соответственно какое назовут, так и будет звать будущего мужа. При этом лучше, если это будет мужчина, да еще и пьяный. Это сулило счастье в личной жизни. Кроме того, если первый встречный, независимо женщина или мужчина, будет очень красив, то и будущий супруг будет таким же.

А это гадание зачастую проводили уже семейные женщины. Для этого необходимо было взять хлеб по числу членов семьи и положить его в воду, а затем пальцем размешать все, приговаривая: "Кружись хлеб да вода, здесь вся моя семья. Если будет беда, разлучи хлеб вода." Если к утру все кусочки вместе, то год пройдет также сплоченно и дружно, а если кто-то отбился, то этот член семьи или уедет, или того хуже умрет.

В гаданиях часто участвовали и члены семьи и животные. Примером служит следующее гадание. Для этого девушка заходила в любую из комнат первой и закрывала дверь. После неё кто-то из членов семьи запускал собаку.Если она сразу подбежит к гадающей, то ждет её неземное счастье в будущей семейной жизни. Плохо если собака начнет что-то вынюхивать, тогда муж будет ревнивым, жестоким и злым. Если же собака будет ласкаться к девушке, то будущий муж будет наоборот, очень ласковым, добрым и любимым.