Героическая оборона Донецкого аэропорта: в Украине отмечают день памяти "киборгов" (Видео)

16 января Украина чтит память киборгов – военных и добровольцев, погибших при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона продолжалась 242 дня. День памяти отмечается ежегодно по инициативе волонтеров и украинских воинов. Бои за аэропорт с мая 2014 года по январь 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов. Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Только с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва одного из терминалов погибли 58 "киборгов". Перед последней битвой украинские защитники исполнили Гимн Украины. Большинство ребят погибли в этом противостоянии с врагом. Многие "киборги" отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно. Напомним, режиссер Ахтем Сеитаблаев снял полнометражный художественный фильм "Киборги" о боях в Донецком аэропорту. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Украинский рэпер Freel выпустил главный трек со своего нового одноименного альбома "Спалах".