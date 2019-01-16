Героическая оборона Донецкого аэропорта: в Украине отмечают день памяти "киборгов" (Видео)

Из-за шквального ветра пилот не смог посадить самолет (Видео)
Синие vs Зеленые: Динамо продолжает подготовку на сборах (Видео)
Как Динамо тренируется в Испании (Видео)
Леганес презентовал Василия Кравца (Видео)
Ахмед Элбиали - Аллан Грин: видео лучших моментов боя и нокаут
"Слава Украине!": Как встречали пленных украинских моряков в суде РФ (Видео)
Эффект Гонсалеса: Карпаты вышли из отпуска и провели тренировку в лесу (Видео)
Контроль мяча и работа над выносливостью: тренировочные будни Динамо (Видео)
Украина против Легиона: яркий промо-ролик Матча звезд Суперлиги (Видео)
Брэндон Фигероа - Мойзес Флорес: видео нокаута
Лучшие моменты боя Плант - Ускатеги (Видео)
Спасатели поздравили украинцев "Щедриком" (Видео)
Голая по морозу: девушка без одежды гуляла в центре Кропивницкого (Видео)