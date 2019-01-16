Крещение Господне 2019: как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Праздник Крещения известен почти всем украинцам. Крещение Господне празднуется традиционно 19 января, этот день считается окончанием периода Святок. В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан.
Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.
Как бы там ни было, перед зимним заплывом необходимо изучить основные правила и меры безопасности и тщательно подготовиться к моржеванию.
1) Купание в проруби требует особой подготовки — закаливания. Иначе человек рискует получить переохлаждение организма, что нередко приводит к печальным последствиям (вплоть до инсульта и даже смерти).
Закаливание необходимо начинать за несколько месяцев до обряда купания — принимать контрастные души, умываться холодной водой.
2) Необходимо заранее позаботиться об одежде, которую вы наденете после купания. Также нужно подготовить удобную обувь. Одежду лучше выбирать с небольшим количеством пуговиц и застежек. Также приготовьте теплое махровое полотенце, хорошо впитывающее влагу.
3) Перед погружением нужно хорошо поесть, но не объедаться. Лучше съесть что-то питательное, чтобы организм подкрепился и набрался сил. Некоторые специалисты рекомендуют за два часа до заплыва растереть тело оливковым маслом или каким-то жирным кремом.
4) Все врачи категорически запрещают употреблять алкоголь и до, и после купания. В противном случае это может сказаться на работе сердца.
5) Перед погружением в воду нужно разогреться, чтобы усилить кровоток. Можно какое-то время поприседать, выполнить несложные упражнения.
6) Раздеваться перед купанием надо постепенно, обувь необходимо снимать в последнюю очередь. Перед купанием можно растереть руки холодной водой, это поможет телу привыкнуть к холоду.
7) Во время купания в воде лучше находиться не больше двух-трех минут. Кстати, голову мочить не следует — это может вызвать аритмию.
8) После завершения обряда купания необходимо обтереть тело большим полотенцем, надеть сухую теплую одежду, а также выпить горячий чай.
9) Последнее, но не менее важное правило — купаться в проруби надо не для самоутверждения, а лишь из глубоких, духовных побуждений, ведь этот обряд — часть религиозного действия.
Кому окунаться нельзя?
Далеко не все могут быть задействованы в "святом" нырянии: