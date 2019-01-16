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Крещение Господне 2019: как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

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Крещение Господне 2019: как подготовиться к купанию в проруби на Крещение
15:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: При правильной подготовке к погружению в ледяную воду и при отсутствии серьезных противопоказаний, одноразовое погружение человек со "средним" здоровьем может перенести без особых затруднений.

Праздник Крещения известен почти всем украинцам. Крещение Господне празднуется традиционно 19 января, этот день считается окончанием периода Святок. В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан.

Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.

Как бы там ни было, перед зимним заплывом необходимо изучить основные правила и меры безопасности и тщательно подготовиться к моржеванию.

1) Купание в проруби требует особой подготовки — закаливания. Иначе человек рискует получить переохлаждение организма, что нередко приводит к печальным последствиям (вплоть до инсульта и даже смерти).

Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019

Закаливание необходимо начинать за несколько месяцев до обряда купания — принимать контрастные души, умываться холодной водой.

2) Необходимо заранее позаботиться об одежде, которую вы наденете после купания. Также нужно подготовить удобную обувь. Одежду лучше выбирать с небольшим количеством пуговиц и застежек. Также приготовьте теплое махровое полотенце, хорошо впитывающее влагу.

3) Перед погружением нужно хорошо поесть, но не объедаться. Лучше съесть что-то питательное, чтобы организм подкрепился и набрался сил. Некоторые специалисты рекомендуют за два часа до заплыва растереть тело оливковым маслом или каким-то жирным кремом.

4) Все врачи категорически запрещают употреблять алкоголь и до, и после купания. В противном случае это может сказаться на работе сердца.

5) Перед погружением в воду нужно разогреться, чтобы усилить кровоток. Можно какое-то время поприседать, выполнить несложные упражнения.

6) Раздеваться перед купанием надо постепенно, обувь необходимо снимать в последнюю очередь. Перед купанием можно растереть руки холодной водой, это поможет телу привыкнуть к холоду.

7) Во время купания в воде лучше находиться не больше двух-трех минут. Кстати, голову мочить не следует — это может вызвать аритмию.

Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019

8) После завершения обряда купания необходимо обтереть тело большим полотенцем, надеть сухую теплую одежду, а также выпить горячий чай.

9) Последнее, но не менее важное правило — купаться в проруби надо не для самоутверждения, а лишь из глубоких, духовных побуждений, ведь этот обряд — часть религиозного действия.

Кому окунаться нельзя?

Далеко не все могут быть задействованы в "святом" нырянии:

  • из-за повышения надпочечниками уровня сахара, такие купания противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом;
  • гипертоники и люди, страдающие аритмией, также не должны принимать участие в ныряниях, так как можно спровоцировать гипертонический криз, инфаркт или инсульт, из-за повышения давления;
  • не рекомендуются ныряния при заболеваниях почек и мочеполовой системы;
  • противопоказаны "ледяные" ныряния будущим мамочкам, так как сосудистый стресс может спровоцировать преждевременные схватки.
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