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Четверг, 17.01.2019
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Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды

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Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
08:36 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни осадки не прогнозируются, температура ночью 5-10 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на дорогах местами гололедица.

В Украине в ближайшие сутки 17 января ожидается рост атмосферного давления; холодный воздух, охвативший большую часть территории страны, постепенно отступит на восток, а с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью в западной и южной части прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и большинстве центральных областей до 12°, на крайнем западе и в Крыму 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 2-7° тепла, на востоке страны 1-6° мороза.

В Киеве 17 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 17 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 17 января:

  • Ужгород – ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6
  • Львов – ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Тернополь – ясно ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Черновцы – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Хмельницкий – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Луцк – ясно ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Ровно – ясно, ночью -2...-4, днем +3...+5
  • Житомир – ясно, ночью -3...-5, днем +1...+3
  • Винница –  ясно, ночью -4...-6, днем 0...+2
  • Одесса –  ясно, ночью -4...-6, днем +3...+5
  • Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Херсон –  ясно, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Симферополь –  ясно, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Кропивницкий – ясно, ночью -8...-10, днем -1...+1
  • Черкассы – ясно, ночью -8...-10, днем 0...+2
  • Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1..+1
  • Сумы – ясно, ночью -6...-8, днем -1..+1
  • Полтава – ясно, ночью -8...-10, днем -1...+1
  • Днепр – ясно, ночью -9...-11, днем 0...-2
  • Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Донецк –  ясно, ночью -8...-10, днем -1...-3
  • Луганск – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

В Украине 18 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м /с. Температуре ночью в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 2-7° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-7° тепла.

В Киеве 18 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua

19 января без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. 19 января, в южных и восточных областях ночью 0-5 ° мороза, днем 0-5 ° тепла (в Крыму ночью 0-5 ° тепла, днем 3-8 ° тепла), на остальной территории ночью 4-9 ° мороза, днем 0 -5 ° мороза. В столичном регионе 19 января также без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

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Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 20 января ночью в Карпатском регионе, днем в Украине, кроме большинства западных областей, 21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге страны с дождем). Температура ночью 6-12 °, днем 1-7 ° мороза; на юге страны ночью 3-8 ° мороза, днем около 0 °. На Киевщине в выходные без осадков, только днем 20 января снег. Температура ночью 7-12 °, днем 1-6 ° мороза.

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

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Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Оттепель, Прогноз погоды 17 января.
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