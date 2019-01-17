Порошенко прокомментировал поправки к польскому закону об ИНП

Новости Украины: Порошенко готов работать над укреплением партнерства с Польшей.

Президент Порошенко готов дальше работать над укреплением украинско-польских отношений после признания Конституционным судом Польши неконституционной "украинскую" поправку к закону об Институте национальной памяти.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

"Конституционный Суд Польши признал неконституционными понятия "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в Законе об Институте нацпамяти. Спасибо Президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства", - отметил президент.

В четверг, 17 января, Конституционный суд Польши постановил, что положение поправки в Закон об ИНП в части, касающейся "преступлений украинских националистов", являются неконституционными.

Поправки позволяли открывать уголовные производства против лиц, отрицающих "преступления украинских националистов" в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые "были коллаборационистами" III Рейха во время Второй мировой войны.

Украина неоднократно протестовала против этих норм.