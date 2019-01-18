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День Ангела Евгения: значение имени и поздравления

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День Ангела Евгения: значение имени и поздравления
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя является женским производным от мужского имени Евгений, которое пришло к нам из Древней Греции, в переводе Евгения означает "благородная".

Имя Евгений в переводе с греческого языка означает "благородный", дословно это имя можно перевести как "с хорошими генами". От мужского имени было образовано женское имя – Евгения. В России имена Евгений и Евгения начали широко употребляться в XIX веке. Так стали называть своих детей дворяне. Но употребляли имя Евгений, в основном, на французский манер – Эжен (потом от него появилось современное уменьшительное обращение Женя) или же на английский вариант – Юджин. Второй английский вариант имени Евгений – это имя Оуэн. Но также есть вероятность, что происхождение имени Оуэн идет от валлийского "ягненок" (oen) или "юность" (eoghunn). Таким именем звали одного из героев эпоса о короле Артуре, он был одним из рыцарей Круглого Стола.

Поздравления

Женя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Желаю Жене много счастья

Я в именин прекрасный день,

Ты будь полна любви и страсти,

Поздравить мне тебя не лень,

Всегд а достойной оставайся,

Улыбку никогда не прячь –

Ты всем на свете улыбайся,

Пусть будет множество удач!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 18 января

Евгения, в День Ваших именин

Желаю счастья, радости, надежды!

Пусть будет каждый день неповторим,

И каждый день пусть будет очень нежным!

Вы благородны, как сама любовь,

Вы дарите счастливые мгновенья!

Пусть солнце освещает душу вновь,

Чтоб навсегда покинули сомненья!

Пришла пора для поздравлений —

День ангела сегодня твой.

Будь счастлив, милый мой Евгений,

Пусть солнце светит над тобой.

 

Пусть ангел твой хранит незримо

Тебя от горя и потерь.

Пусть будет каждый день счастливым,

В мечту откроется пусть дверь.

Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января

С Днем ангела, Женя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Евгений, ты мужик отличный!

И в именины я желаю,

Чтоб зарабатывал прилично,

И жил легко, забот не зная.

 

Чтоб было счастья бесконечным —

Пожалуй, стоит постараться,

Будь самым ты веселым вечно!

Желаю чаще улыбаться!

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