День Ангела Евгения: значение имени и поздравления

Имя Евгений в переводе с греческого языка означает "благородный", дословно это имя можно перевести как "с хорошими генами". От мужского имени было образовано женское имя – Евгения. В России имена Евгений и Евгения начали широко употребляться в XIX веке. Так стали называть своих детей дворяне. Но употребляли имя Евгений, в основном, на французский манер – Эжен (потом от него появилось современное уменьшительное обращение Женя) или же на английский вариант – Юджин. Второй английский вариант имени Евгений – это имя Оуэн. Но также есть вероятность, что происхождение имени Оуэн идет от валлийского "ягненок" (oen) или "юность" (eoghunn). Таким именем звали одного из героев эпоса о короле Артуре, он был одним из рыцарей Круглого Стола.
Поздравления
Женя, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Желаю Жене много счастья
Я в именин прекрасный день,
Ты будь полна любви и страсти,
Поздравить мне тебя не лень,
Всегд а достойной оставайся,
Улыбку никогда не прячь –
Ты всем на свете улыбайся,
Пусть будет множество удач!
Евгения, в День Ваших именин
Желаю счастья, радости, надежды!
Пусть будет каждый день неповторим,
И каждый день пусть будет очень нежным!
Вы благородны, как сама любовь,
Вы дарите счастливые мгновенья!
Пусть солнце освещает душу вновь,
Чтоб навсегда покинули сомненья!
Пришла пора для поздравлений —
День ангела сегодня твой.
Будь счастлив, милый мой Евгений,
Пусть солнце светит над тобой.
Пусть ангел твой хранит незримо
Тебя от горя и потерь.
Пусть будет каждый день счастливым,
В мечту откроется пусть дверь.
С Днем ангела, Женя, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Евгений, ты мужик отличный!
И в именины я желаю,
Чтоб зарабатывал прилично,
И жил легко, забот не зная.
Чтоб было счастья бесконечным —
Пожалуй, стоит постараться,
Будь самым ты веселым вечно!
Желаю чаще улыбаться!