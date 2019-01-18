Минкульт: Основная часть ценностей и мощи из Киево-Печерской лавры на месте

Новости Украины: В Министерстве культуры Украины сообщили, что основная часть ценностей не пропала из Киево-Печерской лавры.

Заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур рассказала, что большая часть ценностей, в том числе и мощи не пропала из Киево-Печерской лавры.

Мазур объяснила, что передавалась гробница с мощами, но после проведения проверки, комиссия подтвердила, что мощи есть. В то же время, эксперты не могут утверждать, кому конкретно принадлежат мощи, так как возможности провести экспертизу ДНК нет.

Также по словам Мазур две ценные иконы уже вернули заповеднику. Чиновник отметила, что за период аренды УПЦ (МП) на территории заповедника были построены многие объекты, некоторые из них, как оказалось, с отклонениями от полученных разрешений. То есть, часть объектов была построена на основе разрешений за предыдущие годы, а часть объектов построены с отклонениями от этих разрешений. По информации чиновницы, по данным фактам уже возбуждено уголовное производство.

На вопрос о том, могут ли данные факты стать причиной разрыва оговора аренды УПЦ (МП), Мазур заявила, что на данный момент нет, но не из-за того, что факта нарушения нет, а по причине возможной неправильной реакции.

Напомним, в Киево-Печерской лавре во время проведения инвентаризации не досчитались восемь икон, деревянную чашу и крест. Все иконы были сделаны в 19 веке. Отсутствует также деревянный потир (чаша - прим. ред.) и крест. В списке, который предоставили чиновнику, нет оценки стоимости пропавших вещей.

Напомним, Министерство культуры Украины провело проверку в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В результате инвентаризации комиссия не обнаружила 10 предметов. Местонахождение этих культурных ценностей на сегодня не установлено.