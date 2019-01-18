Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января

Новости Украины: 18 января все блюда должны быть постными. Принято весь день ничего не есть, а ужин начинать с освященной воды.

Навечерие Крещения, Крещенский сочельник, Бабий вечер, Голодная кутья, Свят-вечер – вот неполный список названий вечера накануне большого христианского праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января. Навечерие Крещения Господня имеет свои традиции и обряды. Праздник этот особенный, ему издавна придавали особое значение, вечер этот наделен людьми магическими свойствами, говорят, небеса открываются в эту волшебную ночь, все желания людские слышатся и исполняются и даже животные обретают в эту ночь человеческую речь и общаются с Господом.

Что должно быть на столе 18 января

Весь день 18 января придерживаются строгого поста – ничего не едят до самого вечера. Вся семья садится за семейный ужин только с появлением первой звезды. На ужин подаются простые постные блюда.

По традиции на Второй Святвечер подаются те же блюда, что и в Навечерие Рождества, 6 января, только в более скромном количестве. Если в Рождественский сочельник на столе должно быть 12 обязательных блюд, то в Крещенский их должно быть меньше, однако количество блюд должно быть нечетным.

Начинают ужин со святой воды. Затем едят кутью, запивая узваром.

На Второй Святвечер готовят "голодную кутью" - из пшеницы с орехами, медом, без добавления масла или сливок. Как приготовить голодную кутью вы сможете узнать тут.

На стол 18 января подают постные блюда: вареники с капустой, постный борщ, жареную рыбу, гречневые блины, овощи, кутью и узвар.

Во многих регионах Украины пекли специальный обрядовый хлеб (или три хлеба). С этим хлебом (хлебами) хозяин дома и младший сын обходил дом и все имеющиеся строения и кропил их святой водой. Согласно народным верованиям таким образом он прогонял из хозяйства беды и несчастья.

Угощения 19 января

19 января к постным блюдам добавляли и другие, более сытные угощения, старались накрыть богатый стол, готовили голубцы, колбасы, жарили мясо, рыбу, пекли пироги и пирожки, печенье и пряники. Каждая хозяйка старалась, чтобы стол ломился от угощений, чтобы весь год был богатым и щедрым.

С 20 января начинался зимний мясоед, который длится до Масленицы.