Геращенко предложила название для Донецкого аэропорта

Новости Украины: Первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко предложила после возврата и восстановления Донецкого аэропорта переименовать его в "Героев киборгов".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook предложила назвать аэропорт Донецка после возвращения из российской оккупации и восстановления в честь "Героев киборгов".

Геращенко призвала вспомнить в эти дни Киборгов, написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти, пожелать мужества и сил их родителям, которые теперь живут памятью.

Чиновница призвала работать и дальше для освобождения Донбасса и Крыма, победы, мира, но не ценой капитуляции и не на условиях Кремля.

По словам вице-спикера верховной Рады, когда осознаешь, какие прекрасные молодые люди, патриоты погибли и какие страдания и горе принесено тысячам семей и стране, становится очень трудно прощать.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2014 года боевики попытались захватить аэропорт Донецка, но получили жесткий ответ со стороны украинских военнослужащих, после чего отступили.

Попытки захватить аэропорт активизировались после подписания Минских соглашений.Бои за донецкий аэропорт длились 242 дня. 20 января 2015 года боевики подорвали новый терминал ДАП, окончательно превратив когда-то один из самых известных аэропортов страны в руины. Защитников аэропорта за мужество и стойкость стали называть "киборгами".