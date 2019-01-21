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Геращенко предложила название для Донецкого аэропорта

Геращенко предложила название для Донецкого аэропорта
11:20 Сегодня Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко предложила после возврата и восстановления Донецкого аэропорта переименовать его в "Героев киборгов".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook предложила назвать аэропорт Донецка после возвращения из российской оккупации и восстановления в честь "Героев киборгов".

Геращенко призвала вспомнить в эти дни Киборгов, написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти, пожелать мужества и сил их родителям, которые теперь живут памятью.

Чиновница призвала работать и дальше для освобождения Донбасса и Крыма, победы, мира, но не ценой капитуляции и не на условиях Кремля.

По словам вице-спикера верховной Рады, когда осознаешь, какие прекрасные молодые люди, патриоты погибли и какие страдания и горе принесено тысячам семей и стране, становится очень трудно прощать.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2014 года боевики попытались захватить аэропорт Донецка, но получили жесткий ответ со стороны украинских военнослужащих, после чего отступили.

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Попытки захватить аэропорт активизировались после подписания Минских соглашений.Бои за донецкий аэропорт длились 242 дня. 20 января 2015 года боевики подорвали новый терминал ДАП, окончательно превратив когда-то один из самых известных аэропортов страны в руины. Защитников аэропорта за мужество и стойкость стали называть "киборгами".

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Ирина Геращенко, Переименование, Восстановление, Донецкий аэропорт, Возврат, Героев киборгов.
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