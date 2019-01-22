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День Ангела Петра: значение имени и поздравления

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День Ангела Петра: значение имени и поздравления
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Поздравления с Днем ангела для Петра именины. Именины у друга, любимого или просто знакомого парня Петра.

Имя Пётр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый". От мужского имени Петр было образовано женское имя Петра (Пьетра, Пьера), а у славянских народов также можно встретить имена Петрана и Петрия. У имени Петр есть множество аналогов в различных странах. Это имя носил христианский святой – апостол Петр, являющийся покровителем рыбаков и многих городов. Среди католиков этот святой считается первым папой Римским. Имя Петр дал ему Иисус, а само имя возникло от прозвища Кифа, которое на арамейском языке означает "камень". Для имени Петр будут указаны православные именины. Католические именины можно посмотреть у аналога имени Петр – Педро.

Поздравления

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесёт,

Пусть непременно тебе сегодня повезёт.

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

 

Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

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