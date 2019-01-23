День Ангела Захара: значение имени и поздравления

Новости Украины: В современности более распространенной формой стало имя Захар, а не полное его имя.

Имя Захар – это форма имени Захарий, Захария. Имя Захарий произошло от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху), что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа". Среди мусульман употребляются тождественные мужские имена Закир и Закария, а женское будет звучать как Закира.

Захар – добродушный, уступчивый, внимательный и заботливый по отношению к близким мужчина. Он очень сентиментален и обожает смотреть фильмы о любви. Захар не знает, что такое корысть, он отзывчив и готов в любой момент прийти на помощь. Характеру Захара не хватает твердости и настойчивости, из-за чего его добротой часто пользуются окружающие. Захар обожает природу, если у него будет возможность купить землю, он обязательно ею воспользуется и займется выращиванием плодовых деревьев. У Захара будет спокойная и ровная жизнь, без особых потрясений.

Захар – общительный человек, с удовольствием приглашает в гости и своих друзей, и просто случайных знакомых. Захар поддерживает хорошие отношения с соседями. Разозлить этого мужчину крайне сложно, и, если такое произойдет, вскоре злость сменится спокойствием и даже неловкостью. Настоящим другом Захара станет тот, кто не только получает помощь, но и сам в любой момент может ее оказать.

Поздравления

Надежный, верный, мудрый друг.

С чего тебя решил поздравить вдруг?

Так у тебя же праздник и веселье!

День Ангела, почти твой день рождения.

Ты будь здоров, силен и честен,

И станет жизнь вокруг прелестней.

И станет чище и светлее мир,

Когда закатим мы горою пир.

Тебя я не устану поздравлять,

Ведь очень важно, дорогой Захар, мне знать,

Что рядом есть такой хороший человек всегда.

Все остальное в жизни – ерунда.

Говорят, что ангельский праздник Захара

Это солнечный, яркий и теплый денек.

Ведь по жизни, ты друг мой, просто везунчик,

Для тебя приготовил я Поздравунчик.

Я хочу пожелать тебе крыльев,

Чтоб полет твой был легок, далек,

Чтоб судьба на сильных руках носила,

Все невзгоды ты превозмог.

Чтобы спутник небесный своей добротой

Сделал жизнь твою золотой.

Захар, тебя я поздравляю

И от всей души желаю.

Жить счастливо, в любви и мире,

Честно, радостно и красиво.

С праздником именин!

Я сегодня так спешу поздравить,

За тебя молитву в небеса отправить.

В день святой церковных именин,

Ты меня за горести прости.

Не встречал я лучше человека за тебя,

Пусть же будет счастлива семья.

Будь здоров ты, весел и любим,

Для жены – будь самый лучший и един.

Я горжусь и рад, что друг такой

У меня в минуты счастья за спиной.

Дорогой Захар, ты без сомнения

Принимай все эти поздравления!

Захар, сегодня праздник твой,

И удивить тебя хотим,

Наш поздравок, пусть небольшой,

Мы рассказать тебе спешим.

Ты будь таким же, как сейчас,

И, важно, ты не падай духом,

Пускай твой точный, зоркий глаз

Всегда опасность разглядит в округе.

Захар не сахар, он мужчина,

Его поздравить есть причина.

Из спички плотик смастерит,

Полетом мысли поразит.

Так широка его натура,

Хватает и семье и другу.

Не буду больше утомлять,

Прошу мой поздравок принять.

Захар, подумай ты о том,

Как ты прекрасен в этот праздник,

И поздравок наш пусть потом

Останется прекрасней разных

Других подобных поздравков,

Ведь для тебя мы — как родные.

И много можно еще слов

Хороших про тебя сказать отныне.