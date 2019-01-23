Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка

Новости Украины: 25 января 2019 года празднуют Татьянин день.

Татьянин день – это религиозный и народный праздник, когда поздравляют с именинами всех Татьян.

Что купить в подарок друзьям на Татьянин день

Для друзей к Татьяниному дню рекомендуется купить много различных недорогих мелочей. Подойдут брелки с фонариками, рамочками для фотографий или живыми растениями, прикольные ручки, например, в форме губной помады для девушек и в виде гильзы для парней, влажные салфетки для ухода за дисплеями телефонов и планшетов.

Если друзья живут в общежитии, то отправляясь к ним в гости, стоит захватить большую пиццу, курочку-гриль, килограмм замороженных пельменей, батон колбасы или несколько банок тушенки. Направляясь в исключительно женский коллектив, желательно взять торт, конфеты или несколько шоколадок. Чтобы студенты смогли весело провести время, им стоит вручить билеты в кино, боулинг или в игровой зал.

Что можно подарить Татьяне на ее именины

Татьянам повезло намного больше, чем большинству других девушек. День, когда отмечаются их именины, знают практически все. Конечно, можно ограничиться красивым поздравлением в стихах, но куда приятнее будет подруге, коллеге, маме, жене, дочери или бабушке получить небольшой знак внимания в виде символичного подарка.

Любимой жене на Татьянин день можно подарить духи, хороший крем для лица, молочко для тела, красивый шейный платочек, колготки или чулки. Мужчины, знающие какой помадой или тушью пользуется супруга, могут сделать ей сюрприз, подарив то, что всегда пригодится в борьбе за красоту. В крайнем случае, можно обойтись небольшим букетом цветов или коробкой ее любимых конфет.

Если мама носит имя Татьяна, то на именины ей можно купить в подарок альбом для фотографий, крем для рук, питательную маску для лица, соль для ванны или лак для волос. Для кухни маме на Татьянин день рекомендуется подарить измельчитель для чеснока, мельницу для перца, инструмент для нарезки яиц, заварочный чайник из стекла или таймер для приготовления блюд.

Собираясь в гости к бабушке Тане в Татьянин день, неплохо будет купить ей в подарок вкусный чай или целебный травяной сбор, баночку меда или лечебный бальзам, фартук для кухни или небольшое полотенце. Также подойдут для подарка теплые носки, меховые стельки для обуви, удобные тапочки, светодиодная свеча или светильник на батарейках.

Подругу по имени Таня достаточно поздравить ароматизированной свечей, ситечком для чая, красивой кружкой с ее именем, статуэткой-ангелочком, подставкой для мобильного телефона или футляром для помады. Лучшая подруга будет рада получить на Татьянин день заколку для шарфика, двойное зеркальце для сумки, жидкость для укрепления ногтей или крем для защиты от колючих январских морозов.

Тем, кто назвал Таней любимую дочку, тоже не стоит забывать о подарках! Маленькой девочке обязательно понравится небольшая куколка, детская косметика или мыльные пузыри.

Школьнице можно купить заколку или набор для изготовления украшений своими руками, а взрослой дочери подарить на Татьянин день ночную рубашку, набор теней для век, сумочку или чехол для телефона. Из недорогих подарков подойдет гель для душа или скраб для тела.