Итоги 22 января: кандидаты в президенты, столетие Соборности и корь атакует

Новости Украины: Во вторник, 22 января, на пост президента Украины появились новые претенденты. В Украине отпраздновали столетие Дня Соборности. В Давосе стартовал экономический форум. В Украине эпидемия кори. Такими были главные новости 22 января в Украине и мире.

Кандидаты в президенты

22 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины нардепа, члена партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко. Поэтому на сегодня в Украине 13 официально зарегистрированных кандидатов на главную должность в государстве.

В этот же день документы для официальной регистрации кандидатами в президенты в ЦИК подали нардеп из "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, выдвинутый Социалистической партией Украины Илья Кива и нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец).

Также во вторник Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинуло кандидатом в президенты одного из своих лидеров Руслана Кошулинского. Он пойдет на выборы как единый кандидат, которого совместно выдвигают 5 националистических сил: Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", ВО "Свобода" и Организация украинских националистов.

Между тем политическая партия "Народный контроль" выдвинула кандидатом в президенты своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова.

Кроме того, на съезде партии "Батькивщина" ее лидер Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

День Соборности Украины

В Украине отметили День Соборности и столетия со дня провозглашения Акта Объединения (в одно государство) Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

В этот день в Киеве украинцы символически объединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки. Сотни людей, окутанные государственными флагами, прошли на встречу друг другу с правого и левого берега реки. Это символизирует объединение УНР и ЗУНР, которок состоялось в 1919 году.

Участники акции также одели форму, которую носили украинские солдаты в те времена, а также спели Гимн Украины.

В Давосе стартовал всемирный экономический форум

В Давосе стартовала ежегодная сессия Всемирного экономического форума.

Тема форума в этом году: Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.

Начало мероприятия было отмечено отсутствием ряда важных политиков. Не приехал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин.

Порошенко отверг идею создания федераций в Украине

В ходе торжественных мероприятий ко Дню Соборности президент Петр Порошенко заявил, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

Он подчеркнул, что Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком.

Президент подписал закон о разминировании Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.

Документ определяет правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в стране.

Закон определяет перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования; источники финансирования противоминной деятельности.

Корь в Украине

В этом году в Украине от осложнений кори умерли уже пять человек, тогда как в 2018 году корь унесла жизни 16 человек.

Отмечается, что, по оперативным данным ЦОЗ, за третью неделю 2019 года корью заболели еще 3 тыс. 450 человек - 1 тыс. 502 взрослых и 1 тыс. 948 детей.