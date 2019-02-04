Митрополит Эммануил предложил Порошенко посетить Афон и монастырь Ксенофонт

Новости Украины: Экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил заверил президента Украины Петра Порошенко в постоянной поддержке Православной церкви Украины.

Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Как сообщает в понедельник утром сайт главы Украинского государства, президент поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом важном событии как для церковной жизни и православной общины, так и для Украинского государства в целом.

"Хочу передать мои самые теплые приветствия и слова благодарности его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал П.Порошенко во время встречи в воскресенье, которая состоялась в воскресенье вечером.

По словам президента, Православная церковь Украины прошла большой путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.

"Сегодня большой день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день", - добавил П.Порошенко .

Экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил президента в постоянной поддержке Украины и новой Православной церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.

"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал риск, но в то же время и большую ответственность", - сказал митрополит.

Церковный иерарх также подчеркнул, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины является важным историческим моментом.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии ПЦУ. "Он выразил надежду, что у П.Порошенко будет возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ", - говорится в информации.