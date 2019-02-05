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Именины (День Ангела) Елизаветы: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Елизаветы: значение имени и поздравления
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Элиза, Лиза, Луиза, Вета – это краткие формы имени Елизавета и его аналогов в различных языках. Но в последнее время эти имена стали независимыми и также употребляются как самостоятельные имена.

Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и в переводе буквально означает "Бог мой – клятва", "почитающая Бога", "заклинающая Богом". На иврите это имя звучит как Элишева.

В Западной Европе также есть имя Изабелла (Изабель, Исабель), которое является формой средневекового провансальского имени Елизавета (Isabeu). Эти имена считались королевскими и были распространены среди высших кругов общества.

Имя Елизавета широко распространено в мире, и помимо европейских форм, ставшими самостоятельными именами, у него есть и азиатские варианты. Так имя Элзира – это киргизское имя, которое появилось от имени Элизабет.

Самое важное в жизни Елизаветы – её семья. Лиза прекрасная хозяйка, бережливая и запасливая. Она отлично готовит и частенько балует своего супруга различными кулинарными изысками. К визитам друзей и родственников супруга Елизавета относится спокойно, также спокойно она общается с соседями.

Поздравления 

В день ангела желаю Лизе

Я счастья в этой яркой жизни,

Чтоб весело тебе жилось,

Чтоб все хорошее сбылось,

 

Чтоб никогда не унывала,

Любовь и счастье излучала.

Хочу везенья пожелать,

А так же жить и процветать!

Именины у Елизаветы —

Ты достойна самых лучших слов!

Жизнь пусть одарит теплом и светом,

Станет верной спутницей любовь!

 

Лиза, от души тебе желаю,

Чтобы радость разлилась рекой,

Пусть Господь во всем благословляет

Щедрою на милости рукой!

День Ангела Максима: значение имени и поздравления

С днем ангела, Лизонька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

 

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Лиза, с именинами тебя,

Поздравляю от души, любя,

Пусть тебе сегодня повезет,

Пусть во всем тебя удача ждет,

 

От души хочу тебе сказать,

Что не стоит вовсе унывать,

Лучше этой жизнью наслаждаться,

Веселиться, петь и улыбаться!

Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

Праздник именин прекрасный,

Лизочка, отметишь ты.

Будет у тебя всё классно,

Все исполнятся мечты.

 

Ты, любимая, конечно,

Всех повсюду превзойдёшь.

Даже средь невзгод кромешных

Лучик счастья ты найдёшь.

Елизавета, именины

Пусть много счастья принесут,

Любви чудесные картины

Пусть нарисуют там и тут,

 

Тебе везенья я желаю,

И доброй девушкою быть,

Ведь доброта нас украшает,

О главном не дает забыть!

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