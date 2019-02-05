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Китайский Новый год 2019: традиции праздника
Китайский Новый год 2019: традиции праздника

Китайский Новый год 2019: традиции праздника

Китайский Новый год 2019: традиции праздника
09:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Традиционно Китайский Новый год отмечают 15 дней. В этом году праздник продлится с 5 по 20 февраля.

Китайский календарь – это комбинация лунной и солнечной активности, и первый и последний день каждого года выпадают на разные числа. И если мы через каждые четыре года прибавляем один день к февралю, то китайцы, для того, чтобы уравновесить месячный лунный цикл с солнечным годом, каждые семь лет прибавляют месяц. Китайский новый год начинается в первый день первой Луны. Традиции Поднебесной отличаются от наших, и поражают своей необычностью и оригинальностью.

Традиции китайского нового года для каждого праздничного дня

1 день. Веселье, песни, застолье и гости – в этот день за праздничным столом китайцы собирают родственников, которые не могли наведаться в течение года. Стол обычно ломится от угощений, и китайцы никогда не забывают о пельменях (русские люди в этом солидарны с жителями Поднебесной). Правда, в 2019 году пельмешки в Китае будут не из свинины – хозяйка года не потерпит подобного неуважения. Если у некоторых китайцев не будет денег на петарды, они найдут выход из этой сложной ситуации – прогнать чудище Нянь можно и по-другому, главное, громче кричать, и веселее топать ногами.

2 день. День молитвы, и духовных подарков. Каждый китаец загадывает желание, и молится, но прежде всего, молитвы направлены на улучшение жизни родственников и друзей. После чего китайцы всей семьей отправляются в гости. Если на дороге встретился нищий, или бездомный, его необходимо накормить, и снабдить вещами и деньгами (естественно, по мере возможностей).

3 день. Эти сутки принято проводить в спокойной обстановке. Китайцы не ходят по гостям, и никого не приглашают в себе. Желательно поразмышлять о жизни, и провести время за неторопливыми занятиями, которые не требуют физических и умственных усилий.

4 день. И снова гости и друзья. К тому же, в этот день многие китайцы общаются с коллегами, устраивают корпоративные посиделки и гуляния. Но жителям Поднебесной, работающим на серьезных производствах, и в крупных компаниях, не до развлечений – праздники подходят к концу, и пора готовиться к труду на благо босса (и себя, разумеется).

5 - 6 дни. Работа у китайцев на первом месте, но в дни празднования нового года в это правило добавляются некоторые исключения – сначала традиционные новогодние салюты, чтобы отогнать злобных духов, и привлечь в жизнь удачу и процветание. И конечно, всеми любимые пельмешки – на сытый желудок и трудиться легче.

7 день. Седьмые сутки у всех людей считаются особенными, ведь именно в этот день человек появился на Земле. Китайцы не исключение – они благодарят Бога за то, что живут на этом свете, и посвящают день молитвам. Заканчиваются сутки семейной трапезой, на столе непременно присутствует блюдо из сырой рыбы, которое символизирует материальные блага и называется Юшенг.

8 день. Эти сутки довольно необычны, ведь по преданию, на восьмой день нового года появилось первое рисовое зернышко. К вечернему застолью подаются рисовые колобки, а до этого китайцы ходят в храм, ставят свечи, и славят звезды. В этот день можно судить о качестве будущего урожая – все жители Поднебесной радуются, если природа побаловала хорошей погодой.

9 день. Многие жители Китая уже включились в рабочий процесс, но те, кому повезло остаться дома, весь день проводят в молитвах. В эти сутки празднуют день Неба, или день Нефритового императора – китайцы посещают храмы, и преподносят своим богам жертвенную пищу. Дома накрывают стол и потчуют родственников и гостей сладостями, чаем и блюдами из мяса. Правда, в 2019 году китайцы обойдутся без вкусных лакомств из свинины.

10 день. Праздник проходит за игрой в шахматы, или домино, но китайцы не забывают посещать храм, и ставить свечи в честь дня камня. В эти сутки не рекомендуется использовать предметы, которые изготовлены из камня – китайцы, как и мы, бывают чрезвычайно суеверными.

11 день. Этот день особенно любят женатые китайцы – праздник Зятя пропустить нельзя. Отцы хвалят мужей своих любимых дочек, и устраивают в честь зятьев торжественный банкет – с поздравлениями, подарками и вкусностями.

12 день. Эти сутки считаются разгрузочными, иначе их называют днем очищения. Китайцы стараются не переедать, и очищают не только тело, но и душу. Те жители Поднебесной, чья профессия связана с бизнесом, ходят в храмы, и просят Богов о финансовом благополучии, и о защите от конкурентов.

13 - 14 дни. Эти сутки считаются самыми веселыми – начинается подготовка к празднику фонарей. На бумажных фонариках рисуют мифологические сюжеты, и прикрепляют к донышку фонарей бумажки с загадками. Приготовлениями к торжеству занимаются всей семьей – китайцы собираются за одним столом, обсуждают последние новости, и стараются смастерить самые необычные и оригинальные украшения. 

Китайский Новый год: как встречают 4717 в Китае

15 день. Удивительный и необыкновенный праздник – в небо запускаются десятки тысяч фонариков, и все китайцы веселятся, и поздравляют друг друга. Но перед этим семейное застолье – с шариками из риса, пельменями, всеми любимыми мандаринами, и новогодними напитками.

Вечернее торжество поражает размахом – конкурсы фейерверков и театрализованные представления никого не оставляют равнодушным. И будем надеяться, что в период празднования нового года в Китае пройдет фестиваль льда и снега. Всё начиналось с ледяных светильников, а сейчас гигантские скульптуры поразят даже самых невозмутимых зрителей (наверняка в 2019 году китайцы соорудят огромную свинью, которая принесет им достаток и процветание).

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