Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу

Новости Украины: В Китае Новый год называют Праздником весны. Его дата из года в год меняется: в 2019 китайский Новый год наступает 5 февраля.

В эту ночь поздравляют близких, дарят подарки, запускают фейерверки и громко шумят. Рассказываем, что нельзя делать в китайский Новый год-2019 по восточным поверьям и приметам.

Что нельзя делать в Китайский Новый год

В Китае не принято дарить подарки, обернутые в бумагу или упакованные в коробку синего и белого цветов. Эти цвета считаются символом траура.

Также нигде при праздновании Нового года не должно присутствовать число "4" – оно олицетворяет смерть.

Недопустимо преподносить презент адресату в присутствие окружающих. Этот процесс очень личный и должен происходить наедине. При этом подарок передается не одной, а двумя руками.

Любой подарок должен быть в виде парных предметов. Например, если дарите фигурку символа года, их должно быть две.

Во время праздничного застолья не принято говорить об ушедшем годе. Все мысли и разговоры должны быть направлены на будущее.

Выбирая наряд для праздника, ни в коем случае нельзя сочетать черное с белым. Ни вместе, ни по отдельности. Черное – символ неудачи, а белое – цвет траура.

В первые три дня Китайского Нового года в доме нельзя делать уборку. Добрые божества во время Нового года появляются во всех домах, дарят счастье и удачу, которые оседают в виде пыли.

После наступления Китайского Нового года нельзя покупать обувь, чтобы не навлечь неприятности. Дело в том, что слово "обувь" на китайском созвучно с китайским "трудный".

В первый месяц после наступления Китайского Нового года нельзя стричься, иначе неудачи лавиной обрушатся на дядю с маминой стороны, сообщает "КП в Украине".

В первые дни празднования Нового года нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами, чтобы не отрезать свое счастье.

Мыть голову в дни новогодних праздников – значит смывать удачу.

Нельзя произносить слово "четыре", так как на китайском языке оно имеет еще одно значение: "смерть".

Встречать Новый год в постели тоже нельзя, иначе пролежишь так весь год.

Ссориться, выяснять отношения, ругаться, кричать и произносить ругательства. Иначе ждать тебе удачи до следующего года.

Одалживать деньги. Надо обязательно раздать все деньги, которые ты занимал.

Как привлечь удачу в Китайский Новый год 2019

На праздничном столе должны быть мандарины и апельсины. Золотой, или оранжевый цвет этих плодов символизируют счастье и богатство. А если они будут с листочками, то это означает длительные отношения и рождение детей.

Обязательно нужно шуметь, запускать фейерверк, зажигать бенгальские огни, взрывать хлопушки. Шум и гам отгоняет нечистую силу, которая активизирует свои силы перед новым годом.

Чтобы год был успешным, в доме обязательно должны быть свежие цветы.

Нужно раздавать детям красные конверты с деньгами. Таким образом родители передают удачу и богатству следующему поколению.

Подобное притягивает, поэтому китайцы украшают свой дом символами удачи, здоровья и счастья.

Нужно открыть в полночь окно или дверь, чтобы старый год мог уйти, а новый - войти.

Все украшения в доме должны быть парными, чтобы ты не остался в одиночестве. Желательно делать все из красной бумаги.