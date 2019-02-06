День Ангела Дениса: значение имени и поздравления

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего «принадлежащий Дионису». В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование «весельчак», «гуляка». От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса.
Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.
Поздравления
Денис, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Твое жизнелюбие, радость, веселье
Энергией близких людей заряжает,
А нынче — желаю вдвойне настроенья!
Сегодня день Ангела ты отмечаешь!
Тебя поздравляю, Денис, от души я,
Хороших, эффектных идей я желаю.
Успехи, Дениска, пусть будут большими
И крошечным будет кусочек печали!
Дениска, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Денис, ты счастье заслужил,
Счастливым самым быть!
Всегда умел, других учил —
Достойно нужно жить!
Хочу тебе я пожелать
Побольше доброты,
И никогда не унывать,
Пусть сбудутся мечты!
Сегодня, Денис, Ваш праздник!
День ангела — День именин!
Желаю Вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
И пусть пропадают ненастья,
Любви свет в судьбе пусть вершит!
Не знали Вас, чтобы несчастья,
Пусть ангел Вас благословит!
Денис, ты очень классный друг!
Могу всегда я положиться,
Друзья протянут много рук,
На случай если пригодится.
И в именины все друзья
Тебя сегодня поздравляют,
И вместе с ними буду я —
Всего хорошего желаю!