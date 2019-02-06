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День Ангела Дениса: значение имени и поздравления

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День Ангела Дениса: значение имени и поздравления
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Это имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос.

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего «принадлежащий Дионису». В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование «весельчак», «гуляка». От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса.

Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.

Поздравления

Денис, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Твое жизнелюбие, радость, веселье

Энергией близких людей заряжает,

А нынче — желаю вдвойне настроенья!

Сегодня день Ангела ты отмечаешь!

 

Тебя поздравляю, Денис, от души я,

Хороших, эффектных идей я желаю.

Успехи, Дениска, пусть будут большими

И крошечным будет кусочек печали!

Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки

Дениска, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Денис, ты счастье заслужил,

Счастливым самым быть!

Всегда умел, других учил —

Достойно нужно жить!

 

Хочу тебе я пожелать

Побольше доброты,

И никогда не унывать,

Пусть сбудутся мечты!

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Сегодня, Денис, Ваш праздник!

День ангела — День именин!

Желаю Вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

 

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали Вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел Вас благословит!

Денис, ты очень классный друг!

Могу всегда я положиться,

Друзья протянут много рук,

На случай если пригодится.

 

И в именины все друзья

Тебя сегодня поздравляют,

И вместе с ними буду я —

Всего хорошего желаю!

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