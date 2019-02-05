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"Она стала провайдером медреформы": Парубий вступился за Супрун

&quot;Она стала провайдером медреформы&quot;: Парубий вступился за Супрун
23:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По мнению спикера Верховной Рады, Супрун стала провайдером медреформы в Украине и должна ее продолжить.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о поддержке Ульяны Супрун, отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева.

"Уляна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией!" – написал спикер парламента в микроблоге в Твиттере.

Он выразил уверенность, что У.Супрун должна продолжить медицинскую реформу.

"Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!" – подытожил А.Парубий.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В суде пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

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Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сказано в сообщении.

Кабинет министров Украины обеспокоен данным решением Окружного админсуда Киева и намерен обжаловать его в установленном порядке.

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Андрей Парубий, Медреформа, Игорь Мосийчук, Ульяна Супрун.
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