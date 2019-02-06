Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника

Новости Украины: Когда же празднуют этот Китайский Новый год?

Нынешнее празднование начилось 5 февраля и будет продолжаться до 20 февраля. Новый год по восточному календарю наступил 5 февраля в 23:03 по киевскому времени или в 5:03 по пекинскому. Это время и будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Ранее празднование длилось целый месяц (а еще говорят, что украинцы много отдыхают), но в современном мире месяц выходных это слишком, поэтому праздничные дни несколько сократили. В этом году гуляния будут проходить 15 дней.

Китайский Новый год имеет непостоянную дату, так как он зависит от лунного календаря. Поэтому праздник приходится на один из дней в промежутке с 21 января по 21 февраля.

Что означает праздник для китайцев

Как и для наших предков, для китайцев Новый год связан с началом весны. С пробуждением природы и стартом посевных работ. Считается, что в Китайский Новый год зима встречается с весной и начинается новый отсчет. Напоминает наше Сретение, не так ли?

Для азиатского мира Новый год – семейный праздник. Члены семьи съезжаются из разных уголков мира, чтобы вместе встретить начало нового года. Считается, что в это время к семейному кругу приобщаются даже духи умерших родственников.

За эти две недели люди ходят в гости, устраивают пышные застолья. Также времени достаточно для ярмарок, маскарадов, народных гуляний под открытым небом!

Во время празднования Китайского Нового года люди обмениваются подарками. Что дарить, если решили праздновать? Традиционно китайцы обмениваются красными конвертами с деньгами, бусами из монет и мандаринов. Но подойдет что угодно, что будет символизировать богатство. Этим подарком вы желаетее человеку благополучия и достатка в следующем году.

Как праздновать

Стартует празднование из ароматов Востока и фейерверков! Для чего? Все очень просто, чтобы отпугивать злых духов от урожая. Конечно, в современном мире – это только традиция, но китайцы тщательно ее соблюдают.

Поэтому не забудьте купить для празднования бенгальские огни и ароматические палочки. Или ароматическую лампу, если давно мечтали о ней – вот прекрасная возможность. Выбирайте ароматические масла, которые вам по душе, и наслаждайтесь запахом целый вечер. А вот от петард и фейерверков советуем отказаться. Они опасны для вас лично и очень негативно влияют на людей, побывавших в зоне боевых действий. Бенгальские огни – прекрасная альтернатива!

В последний день китайцы традиционно зажигают красные фонари. Запустить в небо фонарь можно и в Украине. Именно в этот день надевают ожерелье из мандаринов и устраивают семейное застолье. Все это без проблем можно повторить и у нас.