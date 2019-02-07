Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

Этот день важен тем, что именно сегодня можно понять, какой будет следующая зима. А еще все сделанное сегодня обязательно зачтется в "небесной канцелярии". Поэтому приметы на 7 февраля очень важны для людей.
Заговоры на 7 февраля
Заговор, чтобы дом не подожгли.
Сегодня можно провести особый заговор, который поможет защитить жилище от поджога. Для этого понадобится нательный крестик, с которым крестили человека, читающего заговор.
Нужно подойти по часовой стрелке к каждой стене своего жилища, коснуться ее нательным крестом и на каждую стену произносить заговор:
"В моем доме Бог и Его Мать,
Никакому пожару мой дом не взять.
В стенах его вода крещеная,
А на стенах икона священная.
Я из дома — святые в дом,
Никогда пожара не будет в нем.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Ныне, присно, во веки веков.
Аминь".
Что нельзя делать 7 февраля