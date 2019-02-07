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Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник
Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

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Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник
10:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 7 февраля церковь отмечает Григорьев день, который также называют Григорий Богослов.

Этот день важен тем, что именно сегодня можно понять, какой будет следующая зима. А еще все сделанное сегодня обязательно зачтется в "небесной канцелярии". Поэтому приметы на 7 февраля очень важны для людей.

Заговоры на 7 февраля

Заговор, чтобы дом не подожгли.

Сегодня можно провести особый заговор, который поможет защитить жилище от поджога. Для этого понадобится нательный крестик, с которым крестили человека, читающего заговор.

Нужно подойти по часовой стрелке к каждой стене своего жилища, коснуться ее нательным крестом и на каждую стену произносить заговор:

"В моем доме Бог и Его Мать,

Никакому пожару мой дом не взять.

В стенах его вода крещеная,

А на стенах икона священная.

Я из дома — святые в дом,

Никогда пожара не будет в нем.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

Ныне, присно, во веки веков.

Аминь".

Григорьев день: история праздника и народные традиции

Что нельзя делать 7 февраля

  • Совершать злые поступки. Естественно, их нельзя совершать ни в какой день, но именно 7 февраля они значительно повлияют на твое будущее, особенно на загробную жизнь (если ты в нее веришь). Поэтому постарайся поступать только должным образом, как велит тебе мораль.
  • Убираться и стирать одежду. В этот день лучше обойтись без такой работы.
  • Отказывать в помощи. Если речь идет о твоих родных, близких или друзьях, постарайся помогать им, если они тебя об этом просят. И свою карму улучшишь, и им станешь полезной — конечно, если это не идет вразрез с твоими принципами или у тебя нет ресурсов и возможности.
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