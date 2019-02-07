Григорьев день: история праздника и народные традиции

Новости Украины: Сообщим вам о традициях и приметах в Григорьев день, 7 февраля.

7 февраля – Григорьев день по народному календарю. Другие названия праздника: Григорий, Григорий Богослов, Григорий-весноуказатель, Зимоуказчик.

История

С юных лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Богословом его прозвали за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя. Также Григория называли вселенским учителем, потому что проникал мыслью в самые глубокие тайны веры и умел разъяснить их очень точно. Многие фразы из его проповедей взяты для праздничных песнопений. Григорий Богослов был близким другом и сподвижником святителя Василия Великого. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов).

Народные традиции 7 февраля

В этот день предсказывали погоду на следующую зиму. Погода до полудня говорила, какой будет первая половина следующей зимы. Соответственно, погода во вторую половину дня предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

Также в этот день вспоминали сделанные другими добрые дела и сами совершали добрые поступки. Но о своих делах говорить не следовало, так как творить добро нужно было от чистого сердца. Торговцы в этот день носили с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считалось, что это сулит удачу в коммерции.

В этот день нельзя ругаться, стричь ногти и волосы, это сулило неудачи. А тот, кто в этот день плюнет себе под ноги, у того не будет удачного пути. А вот нечаянно разлитое молоко в этот день сулит долгую радость.

Народные приметы в Григорьев день

Если выпал снег, то следующая зима придет поздно.

Сильный снегопад в этот день означает, что осень будет ранней.

Синица поет – к скорым морозам.

Цветы, подаренные женщине в Григорьев день, приносят счастье.

Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.

Торговцы заготавливали кусочки сахара и весь день носили с собой, чтобы торговля была удачной. Говорили: "Огнище-огонь, моего сахара не тронь. А тронь людей, пошевели. За товаром их пошли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".