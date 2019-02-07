В СБУ отреагировали на обвинения в незаконной слежке за кандидатами в президенты

Новости Украины: Служба безопасности Украины заявила. что не проводит никаких оперативно-розыскных или процессуальных действий в отношении кандидатов в президенты Украины.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская отреагировала на обвинения о незаконной слежке за кандидатами в президенты Украины.

По словам Гитлянской такие заявления поступили от двух кандидатов на пост главы государства. Она опровергла данную информацию и заверила, что Служба безопасности Украины никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла.

В пресс-службе ведомства отметили, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может возрасти.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что в рамках своей компетенции правоохранители внимательно изучат все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

Как сообщалось ранее, на данный момент Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 37 кандидатов в президенты Украины. Так, в среду, 6 февраля, были зарегистрированы Юрий Тимошенко от партии "Патриот", экономист Андрей Новак от партии "Стабильность", а также президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Напомним, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что в их штабе обнаружили прослушивающие устройства, в связи с чем призвал других кандидатов быть бдительными. Нардеп продемонстрировал обнаруженные устройства. Он высказал сомнение в том, что их могли установить частные охранные структуры и допустил, что без вмешательства государства это не произошло бы.