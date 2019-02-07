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День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных

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День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
20:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: У этого праздника есть своя история и традиции.

Зародилась история в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам своего государства жениться для того, чтобы женщины не мешали забирать их в армию. Повелитель считал, что именно дамы не отпускают своих супругов на войну. И якобы намеренно мешают сильному полу защищать свою родину.

Но любовь, как мы знаем, не победить. И люди венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. Вот только длилось счастье молодых не долго. К сожалению, до императоры дошли слухи о тайных венчаниях, и нарушителя закона Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Не теряя ни минуты, он написал любовное письмо своей любимой девушке и попросил передать. Что и стало последним желанием мученика.

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Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

14 февраля Католическая церковь почитает святого Валентина. Он рисковал своей жизнью, потому что втайне венчал христианские пары во времена преследований церкви в III веке. Наверное, поэтому люди стали обращаться к нему в молитвах как к покровителю влюбленных.

Существует множество мифов и легенд, которые окутывают фигуру загадочного Валентина.

Традиции праздника в разных странах мира

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают романтические свидания, делают предложения, женятся.

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Японии, например, девушкам дарят шоколад. Дело в том, что мужчины страны восходящего солнца, как правило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским пристрастием.

В Англии принято гадать. Незамужние девушки утром 14 февраля выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача.

В Соединенных Штатах Америки влюбленным дарят марципаны, атакже конфеты красного и белого цвета. В Штатах уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты.

Мужчины французы не оригинальны. На каждый День святого Валентина они преподносят своим любимым ювелирные украшения. Других подарков у них делать не принято.

В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы.

А в Испании с почтовым голубем отправляют друг другу любовные послания.

В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует страсть.

Но есть традиция, которая почитается сразу во всех странах: если сделать предложение на 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким.

Что нельзя делать в День святого Валентина и накануне

1. Прежде всего, нельзя в этот день быть бесчувственным и грубым. Даже если у вас нет второй половинке, этот день прекрасный повод для того, чтобы сказать "люблю" родным, близким и друзьям.

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2. Не стоит кардинально экспериментировать со внешностью, чтобы удивить любимого человека. Лучше менять имидж за несколько недель, чтобы в случае провала иметь время для маневра: например, перекрасить волосы, слега отрастить, поменять стрижку.

3. Не надевать в этот день новую обувь, которая попросту может испортить вам все впечатление от праздника.

4. Не стоит предаваться экспериментам в постели. По статистике, именно 14 февраля в День святого Валентина в клиники чаще всего попадают бедолаги, которые хотели порадовать своих любимых, но оказались на больничной койке.

5. Не стоит много пить алкоголя. Бывали истории...

6. Не стоит предаваться случайным половым связям.

7. Не стоит дарить подарки, которые огорчат вашу вторую половинку.

Многие считают, что День святого Валентина придумали продавцы открыток и мягких игрушек для того, чтобы влюбленные скупали у них товар. Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и традиции.

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