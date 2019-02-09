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ФБР США наградила двоих киберполицейских Украины

ФБР США наградила двоих киберполицейских Украины
01:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: США вручила награды двоим киберполицейским, за их помощь в прекращении работы интернет-платформы "xDedic".

В Национальной полиции Украины в пятницу вручили почетные знаки отличия от Федерального бюро расследований Министерства юстиции США двум украинским киберполицейским за их помощь в прекращении работы интернет-платформы "xDedic".

"Почетные знаки отличия от Федерального бюро расследований Министерства юстиции США получили двое сотрудников Управления противодействия преступлениям в сфере информационной безопасности Департамента киберполиции - Дмитрий Семенюк и Игорь Анискин", - сообщается на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

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 По результатам длившегося почти год расследования международный департамент Генпрокуратуры и Нацполиция Украины, действуя в составе международной следственной группы вместе с Федеральной полицией Бельгии, Германии, ФБР США, Европолом и Евроюстом установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые незаконным путем получали доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров и компьютерных сетей государственных институций, бизнес-структур и отдельных лиц. Эти данные в дальнейшем при помощи платформы "xDedic" реализовывались клиентам для дальнейшего использования в ряде правонарушений.

По данному делу Нацполиция провела 14 одновременных обысков с привлечением спецподразделения "КОРД". Во время обысков было изъято компьютерное оборудование, серверы и мобильные устройства злоумышленников. Следствие продолжается.

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Со своей стороны США заблокировало доменные имена, необходимые для функционирования "xDedic", и остановило работу их баз данных. Сотрудники Нацполиции Украины установили всех участников группы злоумышленников из Украины, места их пребывания и размещение техники. Так, в состав группы входили четыре украинца молодого возраста – все до 35 лет", - заявил тогда же глава Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что украинские хакеры занимались массовым вмешательством в работу удаленных серверов, которые принадлежали как государствам, так и частным компаниям. Путем перебора паролей и логинов удаленного доступа, злоумышленники получали полный контроль над компьютерами.

"Злоумышленники успели продать около 70 тыс. логинов и паролей удаленного доступа из более 170 стран мира. Более всего пострадали Бельгия и США. В магазине пользователи могли сами покупать и продавать сломанные доступы к серверам, стоимость каждого сервера составляла от нескольких долларов до $10 тыс в зависимости от объема информации и кому она нужна", - подчеркнул С.Князев.

Он отметил, что только на территории США ориентировочный ущерб, причиненный хакерской группировкой, превысил $70 млн.

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Общими усилиями украинских, европейских и американских правоохранителей деятельность группы злоумышленников была прекращена. В рамках соответствующего уголовного производства назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых будет приниматься решение про объявление подозрений и выбор средств пресечения для украинских членов хакерской группы.

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Хакеры, Награда, Киберполиция, xDedi.
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