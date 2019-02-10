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Воскресенье, 10.02.2019
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Задержание активистов на Подоле: проведены допросы

Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины: Госбюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего вчера.

Госбюро расследований провело допросы в рамках расследования уголовного производства о превышении правоохранителями полномочий при задержании активистов 9 февраля в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего вчера около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве. В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГБР, с Подольского управления Национальной полиции изъято и исследуется видео с камер наблюдения.

Продолжаются другие безотлагательные следственные действия.

Также Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий.

Как сообщалось, 9 февраля возле Подольского райуправления милиции произошло столкновение между спецназовцами полиции и группой активистов, прибывших в поддержку ранее задержанных во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" граждан.

Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений

В сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что "правоохранители избили и активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и друзей, пришедших за ними".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полиции во время задержания участников акции в Киеве.

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Киев, Активисты, Государственное бюро расследований, Гандзюк, Катя Гандзюк, Екатерина Гандюк.
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