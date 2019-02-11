Погода на неделю: понедельник будет дождливым, а в пятницу ударят морозы

Новости Украины: В Украине в начале недели будет дождливо и тепло, а ближе к выходным дожди прекратятся и придет похолодание.

В ближайшие сутки, 11 февраля, в Украине ожидается не очень холодная погода с осадками лишь в западной части, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ночью на крайнем западе, днём в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3° тепла; днём 1-6° тепла, в Одесской области и Крыму до +9°С.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 11 февраля:

Ужгород – дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7

– дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7 Львов – дождь, ночью +1...+3, днем +5...+7

– дождь, ночью +1...+3, днем +5...+7 Ивано-Франковск – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Тернополь – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Черновцы – дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7

– дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7 Хмельницкий – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Луцк – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Ровно – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Житомир – дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5 Винница – дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6

– дождь, ночью -1...-3, днем +4...+6 Одесса – пасмурно, ночью 0...+2, днем +6...+8

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +6...+8 Николаев – пасмурно, ночью 0...-2, днем +5...+7

– пасмурно, ночью 0...-2, днем +5...+7 Херсон – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Симферополь – пасмурно, ночью 0...+2, днем +6...+8

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +6...+8 Кропивницкий – пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4 Черкассы – пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4 Чернигов –пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3

–пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3 Сумы – пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3 Полтава – пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3 Днепр – пасмурно, ночью -1...+-3, днем +2...+4

– пасмурно, ночью -1...+-3, днем +2...+4 Запорожье – пасмурно, ночью -1...+1, днем +2...+4

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +2...+4 Донецк – пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3 Луганск – пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3 Харьков – пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3 Киев – пасмурно, ночью -1...-3, днем +2...+4

На 12 февраля синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, ночью местами в Карпатском регионе, днём в северных, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, в южной части дождь. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в южной части днём 4-9°, в Крыму до 14°.

Прогноз погоды на 12 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - мокрый снег и дождь, днём значительные осадки; температура воздуха ночью и днём 0-2° тепла.

13 февраля ночью небольшой мокрый снег, на севере Левобережья умеренный, днем без осадков, лишь в Крыму и Празовье в течение суток небольшие осадки. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях днем 1-6° тепла. На дорогах Украины, кроме юга, гололедица. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м /с, 12 февраля в Украине, 13 февраля на юге и востоке местами порывы 15-20 м /с.

Прогноз погоды на 13 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В Киеве ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м /с, днем 12 февраля местами порывы 15-20 м /с. На дорогах гололедица. 14 февраля в Украине небольшой снег, днем с дождем, 15 февраля без существенных осадков. Температура ночью 4-10° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла. В Киеве и области 14 февраля небольшой снег, днем с дождем, 15 февраля без существенных садков. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.