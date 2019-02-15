Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник

Новости Украины: 15 февраля православные христиане отмечают один из главных двунадесятых праздников - Сретенье Господне.

Сретенье относится к непереходящим праздникам, а это значит имеет определенную фиксированную дату - 15 февраля. Этот большой праздник знаменует "встречу" (так с церковнославянского дословно переводится это слово) с Богом. На сороковой день после рождения Иисуса, Дева Мария и Иосиф, по традиции, принесли младенца в церковь, чтобы засвидетельствовать его рождение. Пророк Симеон, признав в нем Христа Спасителя, возвестил, что пророчество, которого ждали больше 200 лет, сбылось. Эта "встреча" знаменует переход от Ветхого завета к Новому, встречу двух эпох. Богомладенца признала еще и Анна-пророчица, которая также, поклонившись Иисусу, оповестила горожан о том, что пророчества сбылись и на свет родился Спаситель, чтобы спасти грешные души. В этот день все православные христиане почитают и молятся Богородице и Иисусу Христу.

Что нужно обязательно сделать на Сретенье Господне

Сходите в церковь на праздничную службу, поставьте свечи и попросите Господа о здоровье и благополучии.

Освящение воды - один из самых главных обрядов на Сретенье. Эту воду наши предки ценили также, как и крещенскую, считалось, что она обладает целебными свойствами, поэтому обязательно сходите в храм и освятите воду.

Также во время службы освещают свечи. Наши предки считали, что сретенский огонь обладает особой силой, он способен оберегать человека и его дом от всякой беды и напасти, от болезней и плохой погоды.

В это день нужно накрыть праздничный стол и собрать за ним всю семью. Обязательно приготовьте блины - это главное блюдо на праздничном столе. По традиции, блинами на Сретенье нужно угостить каждого члена семьи и даже животных.

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Что нельзя делать на Сретение Господне

на Сретение нельзя ругаться и ссориться

не стоит в этот день убирать в доме, работать в огороде, рукодельничать

не принято купаться в ванной, но можно принять душ

в этот день нежелательно совершать далекие поездки - может случиться беда

нельзя заниматься гаданиями и ритуалами

пить спиртное

Наши предки верили, что в этот день происходит встреча зимы и весны. А по погоде на Сретение предугадывали, каким будет год.