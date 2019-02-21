Именины (День Ангела) Захара: значение имени и поздравления

Из древнееврейского языка – "память Господня", "Бог вспомнил". В христианских религиозно-мифологических представлениях Захария и Елисавета – родители Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).
Имя имеет древнееврейское происхождение. На Руси имя появилось после принятия христианства, пришло из Византии. Имя популярно не только в России, но и в Грузии, а также в Армении. Святым покровителем является Захарий, один из двенадцати малых пророков. Он родился во время вавилонского плена, пережил его и после возвращения из него старался внести посильный вклад в нравственное возрождение народа. Предполагается, что Захарий погиб насильственной смертью от рук иудеев за обличительную проповедь, "между храмом и жертвенником".
Главная черта характера Захара – доброта, он готов помочь всем и всегда, часто в ущерб своим интересам. Его открытость привлекает мошенников, поэтому друзья Захара обычно стараются оградить его от этого. Сам Захар часто просто не замечает, что кто-то им пользуется. Однако, если кто-то заденет самолюбие Захара, то он найдет как отомстить обидчику.
Маленький Захар очень любит что-нибудь собирать и разбирать, лучшим подарком ему будет конструктор. С годами пристрастие Захара к технике не проходит, он старается чинить все сам и у него это получается. В дому Захара работают все механизмы, а его машина всегда исправна. В школе Захар учится хорошо, хотя звезд с неба не хватает. Учителями любим, сверстниками уважаем, школу любит, но на уроки иногда не ходит.
Профессией Захар может овладеть любой, но чаще всего она связана с починкой механизмов или с конструированием. Это дается Захару легко и приносит удовольствия. Впрочем, и фермером Захар станет хорошим, любовь к земле тоже живет в его душе, он старается всегда сам что-то посадить и ухаживать, хоть за небольшим участком.
Не чурается Захар и домашней работы, всегда поможет жене. Старается привлекать к труду и детей, считая, что это лучший способ воспитания. Захар поздно связывает себя узами брака, чаще всего берет женщину с детьми, которых любит как своих. В семье Захар отдает первенство жене, поэтому в жены ему лучше брать женщину сильную и тактичную. Семья для Захара очень важна, он не станет гулять или предавать свою половинку, постарается стать идеальным мужем.
Захар очень любит гостей, стареется поддерживать хорошие отношения с соседями и почаще звать их в гости.
Поздравления
Самый смелый, умный, сильный,
Есть в тебе талант и дар,
Мы сейчас хотим поздравить
От души тебя, Захар,
Оставайся ты и дальше
Честным, добрым, не болей,
Береги себя и близких,
Не теряй своих друзей!
Пожелаю я Захару,
Жить с удачею напару.
Будь, мой друг, всегда здоровым,
Умным, добрым и веселым!
Со светлым праздником именин!
Хочу пожелать тебе в этот важный день, праздник твоих именин, очень много. Любви не меньше океана, всемирного ума и крепкого-крепкого здоровья, безоблачного неба и яркого солнца счастья. Лети на белоснежных крыльях своего ангела к заветным целям, и пусть этот путь будет легким и беззаботным. Пусть жизнь дарит тебе радость и вкус побед. С именинами, милый Захар!
Захар, тебя я поздравляю
И от всей души желаю.
Жить счастливо, в любви и мире,
Честно, радостно и красиво.
С праздником именин!
Захар, ты внимателен к людям
И любишь гостей принимать,
Умеешь и в сереньких буднях
Всегда позитив отыскать!
Так пусть настроение будет
Всегда лишь с отметкою пять,
Удача тебя вмиг полюбит
И будет все блага давать!
Захару я желаю много ласки,
Будь женщинами окружен всегда.
Пускай не будет в жизни серой краски,
Здоровья крепкого желаю я.
Не унывая путешествуй жизнью,
Знакомых новых находи.
Печали все пусть разбегутся,
Мечту желанную зажги.
Говорят, что человек видит своего ангела в самые тяжелые мгновения своей жизни. Ведь друг познается в беде. Поэтому я хочу, чтобы ты редко встречал своего хранителя, но всегда чувствовал его невидимую поддержку и заботу. Чтобы его крылья доброты и нежности окутывали тебя и защищали от всего плохого и злого, существующего в мире. С именинами, Захарий!