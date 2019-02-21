Именины (День Ангела) Захара: значение имени и поздравления

Новости Украины: Захар – сокращение от упоминающегося в Библии имени Захария.

Из древнееврейского языка – "память Господня", "Бог вспомнил". В христианских религиозно-мифологических представлениях Захария и Елисавета – родители Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).

Имя имеет древнееврейское происхождение. На Руси имя появилось после принятия христианства, пришло из Византии. Имя популярно не только в России, но и в Грузии, а также в Армении. Святым покровителем является Захарий, один из двенадцати малых пророков. Он родился во время вавилонского плена, пережил его и после возвращения из него старался внести посильный вклад в нравственное возрождение народа. Предполагается, что Захарий погиб насильственной смертью от рук иудеев за обличительную проповедь, "между храмом и жертвенником".

Главная черта характера Захара – доброта, он готов помочь всем и всегда, часто в ущерб своим интересам. Его открытость привлекает мошенников, поэтому друзья Захара обычно стараются оградить его от этого. Сам Захар часто просто не замечает, что кто-то им пользуется. Однако, если кто-то заденет самолюбие Захара, то он найдет как отомстить обидчику.

Маленький Захар очень любит что-нибудь собирать и разбирать, лучшим подарком ему будет конструктор. С годами пристрастие Захара к технике не проходит, он старается чинить все сам и у него это получается. В дому Захара работают все механизмы, а его машина всегда исправна. В школе Захар учится хорошо, хотя звезд с неба не хватает. Учителями любим, сверстниками уважаем, школу любит, но на уроки иногда не ходит.

Профессией Захар может овладеть любой, но чаще всего она связана с починкой механизмов или с конструированием. Это дается Захару легко и приносит удовольствия. Впрочем, и фермером Захар станет хорошим, любовь к земле тоже живет в его душе, он старается всегда сам что-то посадить и ухаживать, хоть за небольшим участком.

Не чурается Захар и домашней работы, всегда поможет жене. Старается привлекать к труду и детей, считая, что это лучший способ воспитания. Захар поздно связывает себя узами брака, чаще всего берет женщину с детьми, которых любит как своих. В семье Захар отдает первенство жене, поэтому в жены ему лучше брать женщину сильную и тактичную. Семья для Захара очень важна, он не станет гулять или предавать свою половинку, постарается стать идеальным мужем.

Захар очень любит гостей, стареется поддерживать хорошие отношения с соседями и почаще звать их в гости.

Поздравления

Самый смелый, умный, сильный,

Есть в тебе талант и дар,

Мы сейчас хотим поздравить

От души тебя, Захар,

Оставайся ты и дальше

Честным, добрым, не болей,

Береги себя и близких,

Не теряй своих друзей!

Пожелаю я Захару,

Жить с удачею напару.

Будь, мой друг, всегда здоровым,

Умным, добрым и веселым!

Со светлым праздником именин!

Хочу пожелать тебе в этот важный день, праздник твоих именин, очень много. Любви не меньше океана, всемирного ума и крепкого-крепкого здоровья, безоблачного неба и яркого солнца счастья. Лети на белоснежных крыльях своего ангела к заветным целям, и пусть этот путь будет легким и беззаботным. Пусть жизнь дарит тебе радость и вкус побед. С именинами, милый Захар!

Захар, тебя я поздравляю

И от всей души желаю.

Жить счастливо, в любви и мире,

Честно, радостно и красиво.

С праздником именин!

Захар, ты внимателен к людям

И любишь гостей принимать,

Умеешь и в сереньких буднях

Всегда позитив отыскать!

Так пусть настроение будет

Всегда лишь с отметкою пять,

Удача тебя вмиг полюбит

И будет все блага давать!

Захару я желаю много ласки,

Будь женщинами окружен всегда.

Пускай не будет в жизни серой краски,

Здоровья крепкого желаю я.

Не унывая путешествуй жизнью,

Знакомых новых находи.

Печали все пусть разбегутся,

Мечту желанную зажги.

Говорят, что человек видит своего ангела в самые тяжелые мгновения своей жизни. Ведь друг познается в беде. Поэтому я хочу, чтобы ты редко встречал своего хранителя, но всегда чувствовал его невидимую поддержку и заботу. Чтобы его крылья доброты и нежности окутывали тебя и защищали от всего плохого и злого, существующего в мире. С именинами, Захарий!