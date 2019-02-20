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МЭРТ рассказало, кто часто стал посещать в Украину

МЭРТ рассказало, кто часто стал посещать в Украину
18:00 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: С прошлого года произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину.

В 2018 году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США, Китая, а поступления туристического сбора возросли на 29,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"По итогам 2018 года поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн. Совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Что свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективность внедрения реформы децентрализации, а именно: повышение фискальной дисциплины на местах", - говорится в сообщении.

При этом, по информации МЭРТ, в прошлом году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину.

"Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Пограничное движение наоборот сократился. Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", - отмечают в министерстве.

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По данным украинских мобильных операторов, за 2018 год зафиксировано 162,2 млнперемещений Украины абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных. Среди наиболее популярных для посещения иностранцами областей - Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области. Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

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Украина, Китай, США, Путешествия, МЭРТ, Западная Европа.
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