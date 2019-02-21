Зима не отступает: синоптик дал прогноз погоды на март

Новости Украины: Синоптики дали прогноз на март и сообщили, что морозы не покинут Украину и в первом месяце весны.

Сильных морозов, вплоть до 40 градусов, о которых ранее говорили синоптики, не будет. Впрочем, морозы не покинут Украину и в марте.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в начале февраля от трескучих морозов европейцев, в том числе и украинцев, уберег "язык" Атлантики — холодные массы воздуха ушли в сторону Америки, пишут "Факты".

"Но с севера холода к нам еще будут пробиваться. Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля", — прогнозирует синоптик.

По его словам, во второй декаде первого весеннего месяца ожидается потепление до +2+5 градусов, также вероятны небольшие снегопады и дожди.

"В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до + 5+7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", — прогнозирует Горбань.

Напомним, в ближайшие сутки, 21 февраля, теплая воздушная масса начнет покидать территорию Украины, а с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух; в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.