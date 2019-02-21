Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Зима не отступает: синоптик дал прогноз погоды на март

Зима не отступает: синоптик дал прогноз погоды на март
12:26 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Синоптики дали прогноз на март и сообщили, что морозы не покинут Украину и в первом месяце весны.

Сильных морозов, вплоть до 40 градусов, о которых ранее говорили синоптики, не будет. Впрочем, морозы не покинут Украину и в марте.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в начале февраля от трескучих морозов европейцев, в том числе и украинцев, уберег "язык" Атлантики — холодные массы воздуха ушли в сторону Америки, пишут "Факты".

"Но с севера холода к нам еще будут пробиваться. Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля", — прогнозирует синоптик.

По его словам, во второй декаде первого весеннего месяца ожидается потепление до +2+5 градусов, также вероятны небольшие снегопады и дожди.

Март 2019: что празднуем и сколько отдыхаем

"В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до + 5+7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", — прогнозирует Горбань.

Напомним, в ближайшие сутки, 21 февраля, теплая воздушная масса начнет покидать территорию Украины, а с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух; в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Синоптики, Весна, Март, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь