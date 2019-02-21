Началось похолодание: в Украине резко изменится погода

Новости Украины: Погода в четверг, 21 февраля, в Украине внезапно изменится в сторону похолодания.

В ближайшие сутки, 21 февраля, теплая воздушная масса начнет покидать территорию Украины, а с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух; в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, на Левобережье в четверг ожидается небольшой мокрый снег, днем в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. В северо-восточной части страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге и западе страны 4-9° тепла.

В Киеве ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Прогноз погоды на 21 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 21 февраля:

Ужгород –дождь и снег, ночью 0...+2, днем +5...+7

–дождь и снег, ночью 0...+2, днем +5...+7 Львов – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7

– дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7 Тернополь – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Черновцы – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Хмельницкий – дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7

– дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7 Луцк – дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5

– дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5 Ровно – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Житомир – пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Винница – пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Одесса – пасмурно, ночью +1...+3, днем +5...+7

– пасмурно, ночью +1...+3, днем +5...+7 Николаев – пасмурно, ночью 0...+2, днем +5...+7

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +5...+7 Херсон – пасмурно, ночью -1...+1, днем +5...+7

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +5...+7 Симферополь – пасмурно, ночью 0...+2, днем +5...+7

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +5...+7 Кропивницкий – пасмурно, ночью 0...+2, днем +1...+3

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +1...+3 Черкассы – дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2

– дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2 Чернигов – дождь, ночью и днем 0...-2

– дождь, ночью и днем 0...-2 Сумы – дождь, ночью и днем 0...-2

– дождь, ночью и днем 0...-2 Полтава – дождь, ночью и днем 0...-2

– дождь, ночью и днем 0...-2 Днепр – дождь, ночью и днем 0...+2

– дождь, ночью и днем 0...+2 Запорожье – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Донецк – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Луганск – дождь, ночью и днем 0...+2

– дождь, ночью и днем 0...+2 Харьков – дождь, ночью и днем -1...+1

– дождь, ночью и днем -1...+1 Киев – пасмурно, ночью и днем -1..+1

В пятницу 22 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, южных и Донецкой областях пройдет снег и мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега; на остальной территории - без существенных осадков.

На дорогах северо-восточной части, западных и южных областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью 0-6 мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 5-11° мороза (в Черниговской, Сумской и Луганской областях 8-13°), днем 2-7° мороза. В Крыму дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 22 февраля, Фото: meteo.gov.ua

23 февраля, сохранится переменная облачность. В западных, южных, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Донецкой областях снег, днем в западных и южных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без существенных осадков. В Приазовье небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

В Крыму 23 февраля дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла. В Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Прогноз погоды на 23 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В течение 24-25 февраля преимущественно без осадков. Лишь 24 февраля в восточных, 25 февраля и в западных и северных областях небольшой снег.

Температура ночью 6-12° мороза, днем 1-7° мороза; на севере Левобережья, 24 февраля и в Карпатах ночью 13-18°, днем 4-10° мороза; 25 февраля в западных областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В течение 24-25 февраля в столице преимущественно без осадков, только днем 25 февраля небольшой снег.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Прогноз погоды на 24 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".