Началось похолодание: в Украине резко изменится погода

В ближайшие сутки, 21 февраля, теплая воздушная масса начнет покидать территорию Украины, а с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух; в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.
Как сообщает Укргидрометцентр, на Левобережье в четверг ожидается небольшой мокрый снег, днем в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. В северо-восточной части страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге и западе страны 4-9° тепла.
В Киеве ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.
Прогноз погоды на 21 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 21 февраля:
В пятницу 22 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, южных и Донецкой областях пройдет снег и мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега; на остальной территории - без существенных осадков.
На дорогах северо-восточной части, западных и южных областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура в западных и южных областях ночью 0-6 мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 5-11° мороза (в Черниговской, Сумской и Луганской областях 8-13°), днем 2-7° мороза. В Крыму дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.
Прогноз погоды на 22 февраля, Фото: meteo.gov.ua
23 февраля, сохранится переменная облачность. В западных, южных, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Донецкой областях снег, днем в западных и южных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без существенных осадков. В Приазовье небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек.
Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.
В Крыму 23 февраля дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла. В Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
Прогноз погоды на 23 февраля, Фото: meteo.gov.ua
В течение 24-25 февраля преимущественно без осадков. Лишь 24 февраля в восточных, 25 февраля и в западных и северных областях небольшой снег.
Температура ночью 6-12° мороза, днем 1-7° мороза; на севере Левобережья, 24 февраля и в Карпатах ночью 13-18°, днем 4-10° мороза; 25 февраля в западных областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В течение 24-25 февраля в столице преимущественно без осадков, только днем 25 февраля небольшой снег.
Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.
Прогноз погоды на 24 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 25 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.
Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".