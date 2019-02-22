Адвокат рассказал о состоянии здоровья капитана буксира "Яны Капу"

Новости Украины: Адвокат Эдем Семедляев: Олег Мельничук чувствует себя удовлетворительно.

Военнопленный капитан рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, получил около 40 писем из разных стран. И он просит писать ему на русском, поскольку письма, написанные на других языках, не передают из-за цензуры. Об этом сообщил сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Чувствует себя (Мельничук - ред.) удовлетворительно. Написал и отправил около 30 писем. Получил около 40 писем из разных стран (очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, т.к. письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу", - рассказал Семедляев.

Он сообщил, что сегодня в СУ ФСБ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Мельничуком. "На дополнительном допросе, в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции он сообщил свою фамилию, имя, дату рождения, должность и звание. Также в соответствии с п.4 ч.3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний”, - написал Семедляев.

Адвокат рассказал, что Мельничук “очень переживает за родителей, свою команду и других военнопленных и даже за собачку, которую опознал и которая находится на цепи в плену в г. Керчь”.

Мельничук благодарит всех кто не безразличен к той ситуации в которой они оказались и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех кто занимается передачами продуктов и всего необходимого, добавил Семедляев.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все они находятся в СИЗО Москвы.