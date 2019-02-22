День Ангела Геннадия: значение имени и смс поздравления

Новости Украины: Имя Геннадий в переводе с греческого языка означает "благородный", "благородного происхождения".

Есть версия, что имя Геннадий появилось как краткая форма некоторых двухосновных (имеющих в своей основе два корня) древнегреческих имен, таких как Диоген или же Гермоген, где "генос" (а чаще "ген") означало "род", принадлежность к определенному роду. Аналогичным по значению будет имя Евгений.

Геннадий довольно сложный человек, скрытный и сдержанный, часто застенчивый и скромный. Ему приходится заставлять себя, чтобы выразить себя в обществе. Ему не хватает уверенности в себе. На самом деле, Геннадий обладает несколько двойственным характером. Это живой и энергичный человек, весёлый, если не беззаботный, который не любит ограничений и требует принятия мер, чтобы исполнить свою вечную жажду открытий и приключений.

Геннадий склонен ставить именно такие экзистенциальные вопросы, ответы на которые он, в принципе, может найти с помощью своего острого, проницательного аналитического ума, а не в процессе разговора. А вот вопросы-теории его мало интересуют. Это мужчина-скептик, вплоть до сарказма или насмешки. У него может возникнуть соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления, где он будет ведомым и зависимым, но чаще Геннадий предпочитает выбирать путь свободы и автономии, которые он ценит превыше всего. Этот мужчина вполне может показаться эксцентричным, потому, что предпочитает не следовать за толпой.

Геннадий любит смеяться, это очаровательный молодой человек, но правильно общаться с девушками – для него это большая проблема. Геннадий совсем не романтичен в отношениях, именно здесь активно проявляется его скромность, он испытывает огромные трудности в выражении сокровенных чувств. Как правило, блестящий ум – это наиболее чувствительный орган Геннадия.

Поздравления

Тебе желаю счастья, Гена,

Чтоб было море по колено,

Чтоб были горы по плечо,

И чтоб везло тебе еще!

Коль именины наступили —

Желаю счастья в целом мире,

Всегда веселым самым будь,

И думать о плохом забудь.

Я милому желаю Гене

На ангела чудесный день,

Чтоб счастье твою душу грело,

Исчезла бы забот мигрень.

И пусть тебя не покидают

Успех и счастье никогда.

С небес пусть ангел охраняет,

Минуют горе и беда.

Гена, пусть тебе везет,

Пусть успех к тебе придет,

Много счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты!

Я хочу тебе сказать —

В жизни нужно воевать,

Чтобы целей достигать,

В жизнь все лучшее впускать!

Желаю, Гена, в жизни счастья,

Никогда не унывать,

И жить любовью настоящей,

И как мужчина процветать.

Карьерного желаю роста,

Чтоб удавались все дела,

Пусть будет все легко и просто,

Чтобы любовь не подвела!

Поздравляю с именинами, Геннадий!

Пусть сбудутся надежды и мечты,

А горести останутся пусть сзади,

Не возвращайтесь никогда к ним Вы!

Желаю Вам любви такой огромной,

Чтобы ее хватило на века!

И будет счастье Ваше пусть бесспорно,

На долгие, успешные года!

Ты, Геннадий, обаятелен,

Ты — компании душа.

Непременно, обязательно,

Жизнь пусть будет хороша!

В именины принимай скорей

Поздравления мои!

Пожеланья самых ясных дней

И безоблачной любви!