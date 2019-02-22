День Ангела Геннадия: значение имени и смс поздравления

Есть версия, что имя Геннадий появилось как краткая форма некоторых двухосновных (имеющих в своей основе два корня) древнегреческих имен, таких как Диоген или же Гермоген, где "генос" (а чаще "ген") означало "род", принадлежность к определенному роду. Аналогичным по значению будет имя Евгений.
Геннадий довольно сложный человек, скрытный и сдержанный, часто застенчивый и скромный. Ему приходится заставлять себя, чтобы выразить себя в обществе. Ему не хватает уверенности в себе. На самом деле, Геннадий обладает несколько двойственным характером. Это живой и энергичный человек, весёлый, если не беззаботный, который не любит ограничений и требует принятия мер, чтобы исполнить свою вечную жажду открытий и приключений.
Геннадий склонен ставить именно такие экзистенциальные вопросы, ответы на которые он, в принципе, может найти с помощью своего острого, проницательного аналитического ума, а не в процессе разговора. А вот вопросы-теории его мало интересуют. Это мужчина-скептик, вплоть до сарказма или насмешки. У него может возникнуть соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления, где он будет ведомым и зависимым, но чаще Геннадий предпочитает выбирать путь свободы и автономии, которые он ценит превыше всего. Этот мужчина вполне может показаться эксцентричным, потому, что предпочитает не следовать за толпой.
Геннадий любит смеяться, это очаровательный молодой человек, но правильно общаться с девушками – для него это большая проблема. Геннадий совсем не романтичен в отношениях, именно здесь активно проявляется его скромность, он испытывает огромные трудности в выражении сокровенных чувств. Как правило, блестящий ум – это наиболее чувствительный орган Геннадия.
Поздравления
Тебе желаю счастья, Гена,
Чтоб было море по колено,
Чтоб были горы по плечо,
И чтоб везло тебе еще!
Коль именины наступили —
Желаю счастья в целом мире,
Всегда веселым самым будь,
И думать о плохом забудь.
Я милому желаю Гене
На ангела чудесный день,
Чтоб счастье твою душу грело,
Исчезла бы забот мигрень.
И пусть тебя не покидают
Успех и счастье никогда.
С небес пусть ангел охраняет,
Минуют горе и беда.
Гена, пусть тебе везет,
Пусть успех к тебе придет,
Много счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты!
Я хочу тебе сказать —
В жизни нужно воевать,
Чтобы целей достигать,
В жизнь все лучшее впускать!
Желаю, Гена, в жизни счастья,
Никогда не унывать,
И жить любовью настоящей,
И как мужчина процветать.
Карьерного желаю роста,
Чтоб удавались все дела,
Пусть будет все легко и просто,
Чтобы любовь не подвела!
Поздравляю с именинами, Геннадий!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
А горести останутся пусть сзади,
Не возвращайтесь никогда к ним Вы!
Желаю Вам любви такой огромной,
Чтобы ее хватило на века!
И будет счастье Ваше пусть бесспорно,
На долгие, успешные года!
Ты, Геннадий, обаятелен,
Ты — компании душа.
Непременно, обязательно,
Жизнь пусть будет хороша!
В именины принимай скорей
Поздравления мои!
Пожеланья самых ясных дней
И безоблачной любви!