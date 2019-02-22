Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода

Новости Украины: Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 22 февраля, вследствие вторжения на территорию Украины арктического воздуха с севера Европы ожидается существенное понижение температуры, к тому же в большинстве областей, кроме северо-восточной части, похолодание будет сопровождаться выпадением снега, на западе и юге - и усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр в четверг.

Так, в пятницу в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях - с дожем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Прогноз погоды на 22 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 22 февраля:

Ужгород – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Львов – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Тернополь – снег, ночью и днем -1...-3

– снег, ночью и днем -1...-3 Черновцы – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Хмельницкий – снег, ночью и днем -2...-4

– снег, ночью и днем -2...-4 Луцк – ясно, ночью и днем -3...-5

– ясно, ночью и днем -3...-5 Ровно – ясно, ночью и днем -4...-6

– ясно, ночью и днем -4...-6 Житомир – ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5

– ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5 Винница – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

– ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4 Одесса – снег, ночью и днем 0...+2

– снег, ночью и днем 0...+2 Николаев – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Херсон – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Симферополь – дождь, ночью и днем +5...+7

– дождь, ночью и днем +5...+7 Кропивницкий – ясно, ночью и днем -4...-6

– ясно, ночью и днем -4...-6 Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5

– ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5 Чернигов – ясно, ночью -10...-12, днем -3...-5

– ясно, ночью -10...-12, днем -3...-5 Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6 Полтава – ясно, ночью -6...-8, днем -4...-6

– ясно, ночью -6...-8, днем -4...-6 Днепр – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5

– снег, ночью -5...-7, днем -3...-5 Запорожье – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4

– снег, ночью -4...-6, днем -2...-4 Донецк – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5

– снег, ночью -5...-7, днем -3...-5 Луганск – ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5

– ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5 Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -5...-7

– ясно, ночью -6...-8, днем -5...-7 Киев – ясно, ночью и днем -5...-7

Понижение температуры ночью до 4-9° мороза, на севере Левобережья до 10-14°, днем до 2-7° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. В Крыму ночью без осадков, днем дождь; температура 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Понижение температуры до 5-7° мороза.

В выходные сохранится холодная без осадков погода. В субботу, 23 февраля, по прогнозу синоптиков в Украине ночью в Приазовье и Крыму снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 23 февраля, Фото: meteo.gov.ua

24 февраля от 4° мороза до 1° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

На Киевщине также сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 24 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 25-26 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 25 февраля 3-9° мороза, в восточной части страны местами до 12° мороза, 26 февраля 0-6° мороза; днем в Украине 0-6° тепла, на Левобережье местами 1-3° мороза.

В столичном регионе температура ночью 25 февраля 3-8° мороза, 26 февраля 0-5° мороза; днем 0-5 ° тепла. Без существенных осадков.

Прогноз погоды на 25 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".