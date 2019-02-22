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Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода

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Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 22 февраля, вследствие вторжения на территорию Украины арктического воздуха с севера Европы ожидается существенное понижение температуры, к тому же в большинстве областей, кроме северо-восточной части, похолодание будет сопровождаться выпадением снега, на западе и юге - и усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр в четверг.

Так, в пятницу в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег (на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях - с дожем), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Прогноз погоды на 22 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 22 февраля:

  • Ужгород – снег, ночью и днем -1...+1
  • Львов – снег, ночью и днем -1...+1
  • Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -1...+1
  • Тернополь – снег, ночью и днем -1...-3
  • Черновцы – снег, ночью и днем -1...+1
  • Хмельницкий – снег, ночью и днем -2...-4
  • Луцк – ясно, ночью и днем -3...-5
  • Ровно –  ясно, ночью и днем -4...-6
  • Житомир – ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Винница – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Одесса – снег, ночью и днем 0...+2
  • Николаев –  снег, ночью и днем -1...+1
  • Херсон –  снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Симферополь – дождь, ночью и днем +5...+7
  • Кропивницкий – ясно, ночью и днем -4...-6
  • Черкассы – ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Чернигов – ясно, ночью -10...-12, днем -3...-5
  • Сумы –  ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6
  • Полтава –  ясно, ночью -6...-8, днем -4...-6
  • Днепр – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Запорожье – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Донецк –   снег, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Луганск –  ясно, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Харьков – ясно, ночью -6...-8, днем -5...-7
  • Киев – ясно, ночью и днем -5...-7 

Понижение температуры ночью до 4-9° мороза, на севере Левобережья до 10-14°, днем до 2-7° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. В Крыму ночью без осадков, днем дождь; температура 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Понижение температуры до 5-7° мороза.

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В выходные сохранится холодная без осадков погода. В субботу, 23 февраля, по прогнозу синоптиков в Украине ночью в Приазовье и Крыму снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

Прогноз погоды на 23 февраля, Фото: meteo.gov.ua

24 февраля от 4° мороза до 1° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

На Киевщине также сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 24 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 25-26 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 25 февраля 3-9° мороза, в восточной части страны местами до 12° мороза, 26 февраля 0-6° мороза; днем в Украине 0-6° тепла, на Левобережье местами 1-3° мороза.

 В столичном регионе температура ночью 25 февраля 3-8° мороза, 26 февраля 0-5° мороза; днем 0-5 ° тепла. Без существенных осадков.

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Прогноз погоды на 25 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Метели, Погода 22 февраля, Прогноз погоды на выходные.
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