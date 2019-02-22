Украина провела боевые стрельбы ракетных комплексов возле Крыма

Новости Украины: В ходе стрельб ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.

В ходе боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык" (Херсонская обл.) подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО в пятницу.

Он добавил, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Также, по словам секретаря СНБО Украины, была повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек.

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что в оборонном бюджете на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала Украины, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья страны.

Как сообщалось, 21 февраля 2019 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые поступят на вооружение в ВСУ.

5 декабря 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак сообщил об успешном этапе испытаний модернизированного ЗРК С-125, который после обновления получил возможность, кроме воздушных целей, поражать надводные.

В конце ноября 2018 году замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко сообщил, что украинская армия планирует проведение стрельб из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям, а также испытание модернизированного ЗРК "Куб". Всего на постоянное дежурство планируется вернуть два полка ЗРК 2К12 "Куб".

Самоходный зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО 2К12 "Куб" (по классификации НАТО - SA-6 Gainful) предназначен для защиты Сухопутных войск, в основном - танковых дивизий, от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах. Комплекс был принят на вооружение войск ПВО Сухопутных войск СССР в 1967г. Впоследствии "Куб" был модернизирован до 2К12М1 "Квадрат-М1".

Научно-производственное предприятие "Аэротехника-МЛТ" (Киевская обл.) сообщает о возможности модернизации "Квадрат-М1" до уровня ЗРК 2К12М1-2Д "Квадрат-2Д", что позволяет улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности ЗРК.

На предприятии отмечают ряд направлений модернизации ЗРК, в том числе: способность комплекса обнаруживать и уничтожать малоразмерные цели, включая цели, выполненные по технологии "Стелс". Повышение помехозащищенности комплекса от различного вида активных и пассивных радиопомех, автоматизацию процессов управления с вышестоящего командного пункта, сбора и обработки разведывательной радиолокационной информации, выявления и сопровождение целей, подготовки и пуска ракет.

Также "Квадрат-2Д" в сравнении с предыдущей версией предусматривает увеличение зоны поражения и повышение вероятности поражения целей без помех и при воздействии интенсивных радиопомех; увеличение дальности обнаружения и сопровождения маловысотных и низколетящих целей; сокращение времени реакции, цикла стрельбы; восстановление эксплуатационного срока службы комплекса на срок до 15 лет. Повышение технической надежности модернизированной техники до 1500 часов на отказ за счет замены 90% аналоговой аппаратуры на цифровую.

Кроме этого, модернизация предусматривает увеличение живучести и возможностей по управлению за счет введения в состав ЗРК специализированного выносного пункта боевого управления, способного управлять ЗРК на расстоянии до 1000м (опция). Возможность совместной работы (стыковка) с широким парком средств обнаружения целей и системами управления при оснащении их специализированными средствами сообщения.

Базовый состав ЗРК 2К12М1-2Д "Квадрат-2Д" включает: СУРН 1С91-2Д; СПУ 2П25-2Д - 4 к-та; ТЗМ 2Т7М1 - 2 к-та. Как опции в состав дивизиона ЗРК "Квадрат-2Д" могут добавляться: Выносной пункт боевого управления; Внешний источник питания; РЛС П-180У/П-190У. "Прилагаемые средства позволяют значительно повысить тактико-технические и эксплуатационные характеристики комплекса", - утверждают в НПП.

Научно-производственное предприятие "Аэротехника-МЛТ" создано в 1991 году, специализируется на модернизации локаторов различных типов, модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора", производстве твердотельных РЛС различного назначения и командных пунктов для ПВО и ВВС, разработке современных автоматизированных систем управления воздушным движением.

ЗРК 9К330 "Тор" (по классификации НАТО - SA-15 Gauntlet) - тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс взят на вооружение ВС СССР в 1986г. Обеспечивает защиту от целей, движущихся со скоростями до 700 м/с, на расстоянии от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6км. Перевод с походного в боевое положение длится до 3 минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов Сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном режиме, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

ЗРК "Тор" находились на вооружении ВСУ, но по ряду причин были выведены на консервацию. С началом российской агрессии против Украины ВСУ начали расконсервацию многочисленных образцов техники, в том числе и ЗРК "Тор". В настоящее время информация о количестве и состоянии находящихся в ВСУ ЗРК данного типа отсутствует.